Trump yönetimi belgesiz göçmenlerin sınır dışını kolaylaştırıyor

İç Güvenlik Bakanlığı Salı günü neredeyse tüm belgesiz göçmenlerin ülkeden sınır dışı edilmesinin ve çok sayıda göçmenin gözaltına alınmasının yolunu açacak bir planın ayrıntılarını açıkladı.

Yeni yönetmelikler, ABD Başkanı Donald Trump’ın 25 Ocak’ta imzaladığı başkanlık emrinin nasıl uygulanacağını bildiriyor.

Talimatlar kapsamında öncelikle ciddi suçlar işleyen ve ulusal güvenliğe tehdit oluşturan belgesiz göçmenler hedef alınacak.

Ancak Obama yönetimi sırasında kabul edilen, ABD’ye çocukken giren yaklaşık 750 bin kişinin ülkede kalmasına izin verilecek.

İç Güvenlik Bakanlığı talimatların ülkedeki göçmenlik yasasını değiştirmediğini, ancak varolan yasaların uygulanmasında daha kararlı bir yaklaşımı teşvik ettiğini söylüyor.

ABD’de 11 milyon belgesiz göçmen olduğu sanılıyor.

Salı günü paylaşılan iki yönetmelik göçmenlerin anında sınır dışı edilemesinin de yolunu açıyor.

Obama yönetimi sırasında hızlandırılmış sınır dışı işlemleri ülkede 14 günden fazla süredir bulunmayan ve sınırın 100 mil (160 kilometre) yakınında olan kişiler için geçerliydi.

Yeni talimatlarla, yetkililer ülkede iki yıldan fazla bir süredir bulunduğunu kanıtlayamayan belgesiz göçmenlerin sınır dışı işlemlerini hızlandırabiliyor.

Talimatlarla, sınırda yakalanan kişilerin serbest bırakılması kararı da kalkıyor ve bu kişilerin durumları belli olana kadar gözaltı merkezlerinde tutulmasının önü açılıyor.

Savcılara da çocuklarının ülkeye yasa dışı girmelerine yardımcı olan ebeveynlere ceza verilmesi çağrısında bulunuluyor.

ABD’nin güney sınırındaki duvarın genişletilmesi de talimatta yer alıyor.

‘Beyaz Saray’dan mesaj’

İç Güvenlik Bakanlığı yeni talimatların uygulanabilmesi için Göçmenlik ve Gümrük Muhafaza Bürosu’na 10 bin, sınır devriye ekiplerine de 5 bin yeni çalışan almayı da planlıyor.

Beyaz Saray Basın Sözcüsü Sean Spicer Salı günü yeni talimatların kitlesel sınır dışı işlemlerine yol açmayacağını, yetkilileri zaten yürürlükte olan yasaları uygulamaya teşvik etme amacı taşıdığını söyledi.

“Başkan bu kuruluşlardaki yetkilileri ayaklarındaki prangalardan kurtarmak istedi” ifadelerini kullandı.

“Beyaz Saray ve İç Güvenlik Bakanlığı’nın mesajı, ülkede olan bu kişilerden güvenliğe tehdit oluşturanların ya da suç işleyenlerin ilk önce gönderileceği.”