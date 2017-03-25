Trump’a sağlık reformu darbesi

ABD Başkanı Donald Trump, ilk ciddi siyasi sınavı olarak görülen sağlık reformu tasarısını Kongre’deki oylamadan hemen önce geri çekmek zorunda kalmasından Demokratlar’ı sorumlu tuttu.

Eski Başkanı Barack Obama döneminde geçirilen ve milyonlarca Amerikalıyı sağlık sigortası kapsamına alan programın yerini alacak tasarının Temsiciler Meclisi’nden geçmesi için 215 oy gerekiyordu.

Ancak en az 28 Cumhuriyetçi üyenin karşı çıkması nedeniyle tasarı rafa kaldırıldı. Trump, tasarının geri çekilmesinden sonra yaptığı açıklamada, ” Çok yaklaşmıştık. Bir Demokrat’ın bile desteğini alamadık” dedi.

Trump, mevcut sağlık sigortası programının başarısızlığa mâhkum olduğunu söyledi.

Obamacare olarak bilinen sağlık reformu yasasını kaldırmak, Trump’ın kampanya dönemindeki en önemli vaatlerinden biriydi. Gözlemciler, Cumhuriyetçiler’in Kongre’nin iki kanadında çoğunluğu ellerinde bulundurmalarına rağmen, tasarının geri çekilmesinin Trump için büyük bir darbe olduğunu belirtiyor.

Muhalif Demokrat ve Cumhuriyetçiler, milyonlarca Amerikalının sağlık sigortalarını kaybedebileceği endişesiyle tasarıya karşı çıkıyordu.

Tasarının özellikle yoksulları ve yaşlıları zor duruma düşüreceği, zenginlere önemli vergi teşvikleri sağlayacağı, kadınların doğum kontrol yöntemlerine ulaşmasını zorlaştıracağı ve maliyetleri aşırı yükselteceği endişeleri vardı.

Kamuoyu yoklamaları halkın sadece yüzde 17’sinin tasarıya destek verdiğine işaret ediyordu.