Trump’ın seyahat yasağına ‘süresiz durdurma’

ABD’nin Hawaii eyaletindeki bir federal yargıç, Başkan Donald Trump’ın ikinci seyahat yasağı kararnamesi için verdiği yürütmeyi durdurma kararını süresiz olarak uzattı.

Yargıç Derrick Watson’ın kararı, yargı süreci sonuçlanana kadar Trump’ın nüfusunun çoğunluğu Müslüman olan 6 ülkeye getirdiği seyahat kısıtlamasını uygulayamayacağı anlamına geliyor.

Hawaii eyaleti, Trump’ın 6 Mart’ta yayınladığı ikinci kararnameyi, “eyaletin turizmine zarar verdiği ve yabancı öğrenciler ile çalışanların seyahatine engel teşkil ettiği” gerekçesiyle dava etmişti.

16 Mart’ta yürürlüğe giren başkanlık emri, İran Suriye, Somali, Sudan ve Yemen vatandaşlarına 90 günlük seyahat yasağı koyarken, tüm mültecilerin ülkeye girişine de 120 gün yasak öngörüyordu.

Yargıç Watson’ın kararını, ABD Adalet Bakanlığı yetkililerini ve Hawaii eyaleti avukatlarının savunmalarını dinledikten sonra aldığı açıklandı.

Federal mahkemenin aldığı süresiz yürütmeyi durdurma kararına yapılacak olası bir temyiz başvurusunun, bir sonraki aşamada, 9. Temyiz Mahkemesine gidebileceği ifade ediliyor.

“Eşi görülmemiş hukuki yetki aşımı”

ABD Başkanı Trump’ın bir önceki seyahat yasağına ilişkin mahkeme kararları da 9. Temyiz Mahkemesine götürülmüş, “seyahat yasağının askıya alınması kararı” yasalara uygun bulunmuştu.

Trump’ın göreve resmen başladıktan sonra Ocak ayında yayınladığı ilk kararname, tartışma ve protestolara neden olmuş, sonrasında Seattle’daki bir federal mahkeme tarafından yürürlüğü durdurmuştu.

Donald Trump’ın yayınladığı ikinci seyahat yasağı kararnamesi ile ilgili Maryland eyaletindeki bir yargıç da “kısmi durdurma” kararı vermişti.

ABD Başkanı Trump, seyahat yasağı kararnamesi ile ilgili verilen mahkeme kararlarını, “eşi görülmemiş hukuki yetki aşımı” olarak tanımlamış, davayı gittiği yere kadar götüreceğini söylemişti.