TSK’dan El Bab açıklaması

TSK’dan yapılan açıklamada, El Bab’da 68 DAEŞ’li teröristin etkisiz hale getirildiği ve 141 DAEŞ hedefinin imha edildiği belirtildi.

Fırat Kalkanı Harekatı’nda, El Bab’a yönelik operasyon sürüyor.

Türk Silahlı Kuvvetleri’nden (TSK) yapılan açıklamaya göre, operasyonda 68 DAEŞ’li terörist etkisiz hale getirildi, 2 muhalif hayatını kaybetti.

Açıklamada, 141 DAEŞ hedefinin ateş altına alındığı belirtildi.

Hava Kuvvetleri’ne ait uçaklar da El Bab bölgesinde 3 karargah binası ve 3 bombalı aracı imha etti.

Top atışlarıyla 38 terörist, hava harekatında da 30 terörist öldürüldü.

Öte yandan Cumhurbaşkanı Erdoğan İzmir’in Kiraz ilçesinde halka hitap etti. Erdoğan, “El Bab kuşatılmış vaziyette, bitti bitiyor.” dedi.