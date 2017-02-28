TSK’dan ‘Karargah Rahatsız’ açıklaması

Türk Silahlı Kuvvetleri “Karargah Rahatsız” başlığı ile verilen haberlere ilişkin bir açıklama yaptı.

Türk Silahlı Kuvvetleri’nden yapılan açıklama şöyle:

“Son zamanlarda, sürekli olarak Genelkurmay Başkanı’nın şahsı üzerinden yapılan mesnetsiz ve maksatlı eleştirilerle, Türk Silahlı Kuvvetleri yıpratılmaya, ülkemizin ve milletimizin güvenliği için yapılan mücadelenin gölgelenmeye çalışıldığını üzüntüyle müşahede etmekteyiz.

Türk Silahlı Kuvvetleri’ne ve Genelkurmay Başkanı’nın şahsına yönelik eleştiri kisvesi altında iftiraya varan iddialar ile ilgili bir basın mensubuna bilgilendirmede bulunulmuş ve bu hususlar 25 Şubat 2017 tarihinde yayımlanmıştır.

Yapılan değerlendirmenin içeriği, dikkat ve hassasiyetle düzenlenmiş, “Karargâh Rahatsız, Karargâh’ta Rahatsızlık, Türk Silahlı Kuvvetleri’nde Rahatsızlık vb.” gibi ibareler söz konusu dahi olmamıştır. Sorulan sorulara özetle, “Türk Silahlı Kuvvetleri’nin iç politika malzemesi haline getirilmemesi, şahsi işlerden uzak tutulması gerektiği” ifade edilmiştir. Kararlılık ve azimle terörle mücadele edildiği, Fırat Kalkanı Harekâtı’nın başarıyla tamamlandığı bir dönemde bu tür iddia ve iftiralarla gündemi bulandırma çabalarını esefle karşılıyoruz. Bu açıklamayı Türk Silahlı Kuvvetleri ile devlet ve hükümet arasında bir sorun varmış gibi yansıtmak, olayı saptırmaktır. Cevap verilen eleştirilerin muhatapları bellidir.

Türk Silahlı Kuvvetleri, devletinin ve milletinin emrinde olarak, her zaman olduğu gibi sarsılmaz bir inanç, kahramanlık ve fedakârlıkla şehit kanlarıyla sulanmış bayraklaşan vatan topraklarının güvenliğini sağlamak amacıyla, faaliyetlerine azim ve kararlılıkla devam etmektedir.”

ERDOĞAN’IN TEPKİSİ: TERBİYESİZLİK

Cumhurbaşkanı Erdoğan, Hürriyet gazetesinin ‘karargah rahatsız haberi’ne “Atılan başlık bir terbiyesizliktir, seviyesizliktir” dedi.

Erdoğan, şunları söyledi:

“Diğer konu ismini verdiğiniz bu gazetede ön sayfada atılan başlık içeride atılan başlık çok daha çirkindi. Karargah rahatsız gibi manşetler bizleri de TSK’yı da rahatsız etmiştir. Bizim rahatsız olduğumuz konuda TSK’nın rahatsız olmaması mümkün değildir. Bu işin başı devlettir, hükümettir. TSK devletin bir uzvudur. Atılan başlık bir terbiyesizliktir, seviyesizliktir.

Bu işin hukuku neyse o yapılıyor. Bunlar eski alışkanlıklar. Bunlar geride kaldı. Herkes konumunu bilecek. Şimdi kalkıp da 7 soruya 7 cevap derken silahlı kuvvetlerimizi zan altında bırakıyorsunuz. İşi daha ileriye götürüp Cumhurbaşkanı nereye giderse genelkurmay başkanı oraya gidiyor diyerek ayrıca bir terbiyesizlik yapıyorsunuz.

Bundan daha doğal ne olabilir? Bunlar dünyayı da bilmiyorlar. Dünyanın birçok yerinde devlet başkanları genelkurmay başkanlarıyla ziyarette bulunurlar. Ziyaretlerde birçok konu görüşülüyor. Sorumlu olan kişilerin yanımızda olmasından doğal bir şey olamaz. Genelkurmay Başkanımız da bu konuda detaylı bir açıklama yapacak.”

AHMET HAKAN’DAN ÇAĞRI: KONUŞSANIZA HULUSİ PAŞA

Hürriyet yazarı Ahmet Hakan, gazetenin Ankara Temsilcisi Hande Fırat’ın imzasıyla yayımlanan “Karargâh rahatsız” başlıklı haberinde dayanak olarak gösterilen “askeri kaynaklar” hakkında ‘cunta’ soruşturması başlatılmasına ilişkin olarak “Konuşsanıza Hulusi Paşa! Neden susuyorsunuz ki?” dedi.

Hakan, Genelkurmay Başkanı Hulusi Akar’a seslendiği yazısında “Desenize: ‘Hürriyet’teki haberin arkasında biz varız. O haberle biz, Genelkurmay’a yönelik haksız eleştirilere cevap verdik. Seçilmiş Cumhurbaşkanı’na ve hükümete laf etmek ne haddimize! Biz ki FETÖ’cülerin darbe girişimini püskürtmüş, onların vaatlerini elimizin tersiyle itmiş askerleriz. Bizim üzerimizden Hürriyet’e yüklenmek, Hürriyet’e büyük haksızlıktır’ Neden susuyorsunuz” diye yazdı.