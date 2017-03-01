Türk Büyükelçi Alman Dışişleri Bakanlığı’na çağrıldı

Almanya, Die Welt’in Türkiye Muhabiri Deniz Yücel’in tutuklanmasını protesto etmek için Türk Büyükelçi’yi Dışişleri Bakanlığı’na çağırdı. Bütün Alman hükümetinin Yücel’in mümkün olan en kısa sürede serbest bırakılması için çalıştığını duyurdu.

Almanya Dışişleri Bakanı Sigmar Gabriel bakanlık binasında gazetecilere yaptığı açıklamada, “Almanya-Türkiye ilişkileri son dönemin en büyük sorunlarından biriyle karşı karşıya” dedi.

Gabriel, Yücel’in tutuklanmasıyla ilgili 24 saatten kısa sürede yaptığı ikinci açıklamada, gazetecilerin Almanya ve Türkiye anayasaları tarafından korunduğunu ve demokratik olduğunu, insan haklarına saygı duyduğunu söyleyen hiçbir ülkenin, gazetecilerin peşine düşmek için yargıyı kullanamayacağını belirtti.

Alman Adalet Bakanı Heiko Maas da Yücel’in tutuklanmasını eleştirdi ve Almanya’yı ziyaret etmek isteyen siyasetçilerin basın özgürlüğüne saygı göstermesi gerektiğini söyledi.

Maas, Deniz Yücel’in tutuklanmasının “tamamen orantısız” bir adım olduğunu savundu; Ankara’nın temel Avrupa değerlerine bağlı kalmadığı takdirde AB’ye tam üye olma ihtimalinin imkansızlaşacağını belirtti.

Maas’ın yaptığı yazılı açıklamada, “Türk siyasetçilerin Almanya ziyaretine gelince; burada ifade özgürlüğünden istifade etmek isteyenlerin, kendi ülkelerinde hukukun üstünlüğü ve basın özgürlüğünü korumaları gerektiği açıktır” dedi.

Bild gazetesi geçen hafta üst düzey bir diplomata dayandırdığı haberinde, Erdoğan’ın 16 Nisan’daki referandum için başlattığı kampanya kapsamında Almanya’ya gideceğini duyurmuştu.

Alman Dışişleri Bakanlığı ise Erdoğan’ın ziyareti konusunda henüz kendilerine bir bildirimde bulunulmadığını belirtmişti.

Merkel: Üzücü ve orantısız bir ceza

Almanya Başbakanı Angela Merkel de , Deniz Yücel’in tutuklanmasını eleştirerek, cezanın üzücü ve orantısız olduğunu söyledi.

14 Şubat’ta gözaltına alınan Yücel, “örgüt propagandası ve halkı kin ve düşmanlığa tahrik” suçlamasıyla Pazartesi akşamı tutuklanmıştı.

Açıklamada Merkel, “Almanya hükümeti Yücel davasında Türk yargısından, tüm demokratik ülkelerin en yüksek değerlerinden olması gereken basın özgürlüğünü dikkate almasını bekliyor. Yücel’in adil ve hukuka uygun bir muamele görmesi için ısrarımızı sürdüreceğiz ve umuyoruz ki Yücel en yakın zamanda özgürlüğüne kavuşacaktır” dedi.

Gözaltına alındıktan iki hafta sonra dün İstanbul Adliyesi’ne getirilen Deniz Yücel, savcılıktaki sorgusunun ardından tutuklanma talebi ile mahkemeye sevk edilmişti.

Yücel’in Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanı ve Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’ın damadı Berat Albayrak’ın hacklenen e-postalarına yönelik haberleri nedeniyle, “Terör örgütüne üye olmak, kişisel verileri kötüye kullanmak ve terör propagandası” yaptığı öne sürülüyor. Aynı soruşturma kapsamında gazeteciler Tunca Öğreten, Ömer Çelik ve Mahir Kanaat da tutuklanmıştı.