Türk kargo uçağı Kırgızistan’da düştü: 4’ü mürettebat 38 ölü

Hong Kong-Bişkek seferini yapan Türk kargo uçağı Bişkek yakınlarında yerleşim biriminin üzerine düştü. Kazada 4’ü mürettebat 38 kişi öldü, 10 kişi yaralandı. Havalimanı geçici süreyle trafiğe kapatıldı.

Hong Kong’dan havalanan bir Türk kargo şirketine ait uçak, Kırgızistan’ın yerel saatine göre 7.30 sularında inişe geçtiği sırada, Manas Havalimanı yakınında Daçasu köyünde evlerin üzerine düştü. Köyde 15 bina hasar gördü.

Kazada 38 kişi hayatını kaybederken, ölenlerden ikisinin pilot, ikisinin de yükleme uzmanı olduğu belirtildi.

Ölenlerin çoğunun yerleşim biriminde yaşayanlar olduğu ve bunlardan 6’sının da çocuk olduğu gelen bilgiler arasında. Kazada ölenlerin 33’ünün köyde yaşayanlar olduğu belirtildi. Yaralanan 10 kişiden 4’ünün durumunun ağır olduğu açıklandı.

HAVALİMANI TRAFİĞE KAPATILDI

Kaza sonrası Bişkek’teki Uluslararası Manas Havalimanı yakınlarında bir yerleşim birimine düşmesinin ardından havalimanının geçici süreyle trafiğe kapatıldığı belirtildi.

Manas Havalimanı yönetiminden yapılan yazılı açıklamada, havalimanının kaza nedeniyle yerel saatle 16.00’ya kadar trafiğe kapatıldığı açıklandı.

Hong Kong – Bişkek seferini yapan Boeing 747 tipi kargo uçağının ACT Havayolları’na (myCargo) ait olduğu; yakıt ikmali yapmak için Kırgızistan’a inmek üzereyken kötü hava şartları nedeniyle düştü.

Kırgız yetkililer pilotların herhangi bir acil durum bilgisi vermediklerini ancak iniş sırasında yoğun sis sebebiyle Bişkek Havalimanı’nda görüş mesafesinin 150 metreye indiğini söyledi.

“KULE YANLIŞ BİLGİ VERDİ” İDDİASI

Kazı kaynaklarsa kulenin uçağı yanlış yönlendirdiğini ve kazanın bu nedenle meydana geldiğini iddia etti.

Kaza nedenini Kırgız havacılık yetkililerinin yapacağı araştırma ortaya çıkartacak. Çalışmalara Kırgızistan’ın yanı sıra Türk Sivil Havacılık Genel Müdürlüğü ekipleri ile imalatçı Boeing’ten de uzmanlar katılacak.

Uçak düşmeseydi, Kırgızistan’da yakıt ikmali yaptıktan sonra İstanbul’a gelecekti.

Kırgızistan Sağlık Bakanlığı’ndan yapılan açıklamaya göre, olay yerine çok sayıda itfaiye ve cankurtaran ekipleri sevk edildi. Arama ve kurtarma çalışmaları devam ediyor.

2004 yılında ACT Havayolları adı ile kurulan şirket 2011 yılında hisslerinin yüzde 49’unu Çinli HNA Group’a sattı. Yüzde 51’i işadamı Dağlar Çizmeci’ye ait olan şirket, bu ortaklık sonrası myCargo adını aldı.

Düşen uçak, 2003 yılında Boeing firması tarafından imal edildi. 124 ton kargo kapasiteli uçak, 5 bin 230 kilometre menzilli. Saatte en fazla 922 kilometre hıza çıkabilen Boeing 747-400F’de iki pilot görev yapıyordu.

HAYATINI KAYBEDEN MÜRETTEBATIN İSİMLERİ

Kazada hayatını kaybeden mürettebatın isimleri belli oldu.

Kazada Kaptan Pilot İbrahim Gürcan Dirancı, İkinci Pilot Kazım Öndül ile Yükleme Uzmanları Melih Aslan ile İhsan Koca öldü.

Emekli Tuğgeneral Kazım Öndül, 2007-2008 uçuş eğitim yılı için Akıncı’daki 4. Ana Jet Üs Komutanlığı’nda düzenlenen törende, dönemin Genelkurmay Başkanı Orgeneral İlker Başbuğ’dan ödül almıştı.

CLINTON’DAN ÖVGÜ ALDI

Emekli Hava Pilot Tuğgeneral olan Kazım Öndül, Afganistan’da görev yapmış, 2009’da dönemin ABD Dışişleri Bakanı olan Hillary Clinton tarafından övgüyle bahsedilmişti.