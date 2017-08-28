Türk politikacı Nilgün Canver yaşamını yitirdi

Bir süredir Londra UCH hastanesinde tedavi gören Canver dün gece Londra’da University College of Hospital vefat etti.

Yakın dostlarının verdiği bilgiye göre, bir süredir kan kanseri tedavisi gören Canver, durumu Salı günü ağırlaştığı için hastaneye yatmıştı.

SİYASETİN HER ALANINDAYDI

Aslen Adanalı olan ve İngiltere İşçi Partisi’nden aktif siyaset yapan ve bir dönem milletvekili adayı da olan Nilgün Canver, Haringay Belediyesi’nde uzun süre meclis üyeliği de yaptı.

İngiliz Parlamentosu’nda İşçi Partili Türkiye’nin Dostları Grubu’nun kurulmasında büyük emeği olan Canver, Türkiye ile Avrupa Birliği ilişkilerinde de aktif olarak görevler üstlendi.

15 YIL BELEDİYE MECLİSİ ÜYELİĞİ YAPTI

Londra’nın Haringay belediyesinde 15 yıld belediye meclis üyesi olarak görev yapan Nilgün Canver, 2002-2010 yılları arasında toplum ve güvenlikten sorumlu olan kabineyi yönetti. 2010 yılında dönemin Başbakanı Gordon Brown tarafından Avrupa Birliği Yerel Yönetimler Komitesi’nde İngiltere temsilciliğine atanan tecrübeli politikacı, son yıllarda büyük gelişme kaydeden Green Lanes bölgesi için oluşturulan Strateji Grubu’nun da başkanlığını yürüttü.

Nilgün Canver ve eski başbakan Tony Blair

Dönemin başbakanı Gordon Brown ve Nilgün Canver

İŞÇİ PARTİSİ LİDERLERİ İLE TEMAS

Siyasette aktif olarak görev aldığı dönemlerde İngiltere ile Türkiye arasındaki ilişkilerin gelişmesi için de çaba sarfeden Canver, dönemin başbakanları Tony Blair ve Gordon Brown ile yakın teması olan sayılı siyasetçilerden biriydi.

Burak adında bir oğlu olan Nilgün Canver’in kız ve erkek kardeşi Türkiye’den Londra’ya geldi.

Canver’in vefatı İngiltere Türk toplumunun her kesiminde derin üzüntü meydana getirdi.

Sevenleri üzüntülerini sosyal medyada merhume için üzüntülerini dile getirdiler. (Eurovizyon / Mustafa Köker)

Açık Gazete ailesi olarak merhumeye Allah’tan rahmet, kederli ailesi ve sevenlerine başsağlığı diliyoruz…