Türkiye bir numaralı hedef!

İnternet altyapısının hackerlar tarafından 2016 yılında bütün Avrupa ülkelerinden daha fazla hedef alındığı iddia edildi.

gazeteduvar – Amerikan siber güvenlik sitesi FireEye’ın istihbarat raporuna göre, 2016’da Türkiye’nin altyapısında Avrupa ülkelerinin toplamından daha fazla kötü amaçlı yazılım (malware) tespit edildi. Şirket, bu saldırıların arkasında deneyimli ve muhtemelen devlet destekli hackerların bulunduğundan şüphelendiklerini açıkladı.

Raporu haberleştiren CyberScoop sitesinin görüş aldığı uzmanlar, Türkiye’nin bu şekilde hedef alınmasının arkasında eski tip sistemlerin, jeopolitik koşulların, hükümet kayırmacılığının ve bilgi teknolojisinin genellikle kötü yönetilmesinin yatığını savundu.

G-20 ÜLKELERİ Mİ HEDEF ALIYOR?

Amerikan Ulusal Güvenlik ajansı NSA’nın eski analistlerinden Blake Darche, “Coğrafi olarak Ortadoğu’nun girişinde bulunan Türkiye’nin saldırılarının ana hedeflerinden b iri olması şaşırtıcı değil. G-20 ülkeleri ve başka ülkeler, Türkiye’nin sığınmacı krizini nasıl ele aldığıyla çok yakından ilgileniyor. Ve bu ilgi, G-20 ülkelerinden hedefli saldırılara dönüşüyor” yorumunu yaptı.

‘SEBEP BÜYÜK ÖLÇÜDE SURİYE’

iSight firmasının istihbarat analizi direktörü John Hultquist ise “En gelişmiş hacker gruplarından bazıları Türkiye’deki ağlara sızıyor ve bunun sebebi büyük ölçüde Suriye. Siyasi gruplar, mali kurumlar, sivil toplum hedef altında” dedi.