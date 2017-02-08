Türkiye ve bölgesindeki son gelişmeler anlatılacak…

Britanya Demokratik Güç Birliği (BDGD), “Türkiye, Kürdistan ve Ortadoğu’daki Güncel Gelişmeler” başlıklı bir panel düzenliyor.

Türkiye’den araştırmacı yazarlardan Faik Bulut, Mustafa Yalçıner, Erdal Emre ve BDGD Temsilcisi Türkan Budak panelde konuşmacı olarak yer alacak.

“22 Moorfield Road, Tottenham N176PY” adresindeki Londra Toplum Merkezi’nde 19 Şubat Pazar saat 14’de gerçekleşecek panel ücretsiz izlenebilecek.

FAİK BULUT: 1972’de Lübnan’daki Filistin Kurtuluş Örgütü (FKÖ) kamplarına katıldı. Tutuklanarak cezaevine girdi. Yazar olarak hayatını sürdürüyor. Kürt, Alevi ve din üzerine pek çok kitabı bulunuyor.

MUSTAFA YALÇINER: THKO kurucularından, Emek Partisi GYK üyesi, Özgür Gündem ve Evrensel gazeteleri köşe yazarı. Nurhak dağındaki çatışmadan ağır yaralı olarak kurtuldu. Arap Dünyasında Ayaklanma başlıklı kitabı var.