İngiliz Oxford Economics’in gelişmekte olan 13 piyasanın incelemesinde Türkiye en kırılgan ülke çıktı.

İngiltere merkezli ekonomi araştırmaları ve piyasa analizleri kuruluşu Oxford Economics, gelişmekte olan 13 piyasanın görünümünü masaya yatırdı.

Gelişen piyasalar için her ay “Kırılganlık Puan Kartı” açıklayan kuruluşun şubat ayında yaptığı analize göre bu 13 gelişen piyasa arasında en kırılganı Türkiye çıktı.

Kıdemli ekonomist Simom Knapp’ın kaleme aldığı raporda, Türkiye’nin zayıf dış pozisyonu, aşırı kredi büyümesi, yetersiz pozitif reel faizi, büyüme ve enflasyona ilişkin sıkıntılı algı sorunu nedeniyle en kırılgan piyasa olduğu vurgulandı.

Siyasiler sayılmadı

Ekonomilerin dış şoklara dayanıklılığını ölçmek için 17 gösterge kullanılan ve siyasi faktörlerin dikkate alınmadığı Oxford Economics’in analizinde, kırılganlıkta Türkiye’yi Güney Afrika ve Malezya izledi. Asya ekonomilerinin Malezya dışında en az riskli ülkeler olduğu belirtilen analizde, Malezya’nın yüksek kamu ve dış borca sahip olduğu, cari işlemler dengesinde de son birkaç yılda büyük bir bozulma görüldüğü kaydedildi.

Çin’in sıralamadaki yeri, büyümesinin 2017-2018 döneminde yavaşlamasının beklenmesi, borcun halen artmakta olması ve maliye politikasının önemli ölçüde gevşemesinden dolayı kötüleşti. Oxford Economics’in çalışmasında, Güney Kore, Tayland ve Filipinler’i ise en az kırılgan ülkeler oldu. Analizde Türkiye’nin yanısıra şu ülkeler yer aldı:

Güney Afrika, Malezya, Çin, Güney Kore, Tayland, Filipinler, Hindistan, Rusya, Endonezya, Polonya, Meksika ve Brezilya.

TÜRKİYE NEDEN KIRILGAN?

* Zayıf dış pozisyon,

* Aşırı kredi büyümesi,

* Yetersiz pozitif reel faiz,

* Büyüme ve enflasyona ilişkin algı sorunu.