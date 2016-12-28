Türkiye ile ilişkiler düzeldi

Irak Başbakanı Haydar el-İbadi, Irak ve Türkiye arasındaki ilişkilerin düzeldiğini söyledi. İbadi, Musul’u DAEŞ’ten temizlemenin 3 ay sürebileceğini de ifade etti.

Düzenlediği basın toplantısında, Musul’da DAEŞ’e karşı operasyonların sürdüğünü belirten Irak Başbakanı Haydar el-İbadi, “Teröre karşı yıpratıcı bir savaş yürütüyoruz. Musul’da güvenlik güçlerine karşı DAEŞ taaruzları azaldı.” dedi.

DAEŞ’in Musul’da hem sayı hem de donanım olarak zayıfladığını dile getiren İbadi, ABD öncülüğündeki DAEŞ karşıtı uluslararası koalisyonun komutanlarından Korgeneral Stephen Townsend’in, “örgütün Irak’ta Musul’dan, Suriye’de de Rakka’dan temizlenmesinin iki yıl alabileceği” yönündeki sözlerine ilişkin soruya, “DAEŞ’in Irak’ta bitirilmesi için 3 aya ihtiyacımız var.” yanıtını verdi.

“Musul’daki kara operasyonuna Amerikalı askerler katılacak mı?” sorusuna ise İbadi, “Bu asılsızdır. Irak ve Musul’da karada ülke güçleri dışında savaşan hiçbir güç yok.” karşılığını verdi.

Irak’ta kaçırma olaylarının çoğaldığına da dikkati çeken İbadi, “Sivilleri kaçırma tehdidi terör tehdidiyle eş değerdir.” diye konuştu.

İbadi, Türkiye ile ilişkilerin düzeldiğini de sözlerine ekledi.

Suudi Arabistan Dışişleri Bakanı Adil Cubeyr’in Haşdi Şabi ile ilgili açıklamasına ilişkin ise İbadi, “Bu açıklamalar Irak’ın iç işlerine karışmaktır. Suudi Arabistan sorunlarını bizden uzakta çözsün. Suudi Arabistan ile ilişkilerin geliştirilmesi rağbeti söz konusu.” dedi.