Türkiye’de ortalama ömür 78 yaşa ulaştı ancak sağlıklı yaşlanma konusu tartışılıyor. Türkiye’nin yaşlanma tablosu, Ankara’da ele alındı. Zirveye katılan Sağlık Bakanı Akdağ, sağlıklı yaşlanmak için yapılması gerekenleri anlattı.

Türkiye’nin yaşlanma tablosu, ikinci “Türkiye Aktif ve Sağlıklı Yaşlanma Zirvesi”nde ele alındı.

Sağlık Bakanı Recep Akdağ, zirvede yaptığı konuşmada; “Bugün Türkiye’de doğumda beklenen yaşam süresi 78’e ulaştı. Kadınlarda ortalama yaşam süresi erkeklerden 4 sene kadar uzun. 1950’li yıllarda Türkiye’de 50 yaş olan ortalama ömür süresi, 78’e çıktı” dedi.

Ortalama yaşam süresi arttı ancak Türkiye sağlıklı yaşlanmıyor.

40 yaşın üzerindeki her 3 kişiden biri diyabet, her 4 kişiden biri hipertansiyon hastası.

65 yaşın üzerinde ise diyabet, hipertansiyon ve eklem hastalıkları her 2 kişiden birinde görülüyor.

Türkiye’de en sık karşılaşılan sağlık sorunlarının kalp- damar hastalıkları, diyabet, kanser olduğunu belirten Akdağ, “Şu anda Bakanlığımızın ajandasındaki en önemli konu sağlıklı yaşam kültürünün geliştirilmesidir” dedi.

SAĞLIKLI YAŞLANMANIN PÜF NOKTALARI

Bakan Recep Akdağ, “sağlıklı yaşlanmak elimizde” vurgusu yaptı, “Yaşlanmak ve ölüm bizim genetiğimize işlenmiş durumda, buna yapacak bir şey yok ama sağlıklı yaşlanmak elimizde. Yeteri kadar hareket edersek, beslenmemize dikkat edersek, zihinsel egzersizler yaparsak daha sağlık şekilde hayatımızı sürdürebiliriz. Bu sağlıklı yaşlanma konusunu içselleştirmek önemli bir husus” diye konuştu. ZEYNEP ATILGAN/NTV