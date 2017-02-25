“Türkiye’de çok büyük bir değişim yaşanacak”

CHP Antalya Milletvekili Deniz Baykal, “Aşağıdan yukarıya doğru yükselen bir dalga var, milletin bağrından yükselen bir ‘Hayır’ dalgası var. İnşallah 16 Nisan’da çıkacak ‘Hayır’ kararı sonrası Türkiye’de çok köklü, çok büyük bir değişim yaşanacak” dedi.

CHP Antalya Milletvekili Deniz Baykal, Afyonkarahisar’ın Dinar ilçesinde partililerle bir araya geldi.

Burada bir konuşma yapan Deniz Baykal, hükümetin “Güçlü Türkiye” sloganıyla meydanlarda olduğunu, başka söyleyecek sözleri olmadığı için bu sloganı kullandıklarını belirtti.

Yürüttükleri “Hayır” kampanyasının bir siyasi parti kampanyası olmadığını ifade eden Baykal, “Hayır kampanyasının bir genel merkezi de yok. Bu iş parti işi değil, millet işidir. Şimdi bazı yerlerde rektörler, kaymakamlar çıkıyor ‘Evet’ diyeceğiz açıklamaları yapıyorlar. Siz gidin işinizi yapın. Makam sahibi olmak için açıklama yapacağınıza icraat yapın, işinizi yapın.” diye konuştu.

“TBMM’Yİ YENİDEN AÇMIŞ GİBİ OLACAĞIZ”

Baykal, referandum ile sadece bir kişinin sıkıntısının giderilmeye çalışıldığını ileri sürerek, “Bir kişi çıkacak milletin yetkilerini, TBMM’nin yetkilerini elinden alacak, kendisinde toplayacak. Böyle şey olmaz.” diye konuştu.

Deniz Baykal, sözlerine şöyle devam etti:

“Millet artık ne yapacağını ne karar vereceğini biliyor. Aşağıdan yukarıya doğru yükselen bir dalga var, milletin bağrından yükselen bir ‘Hayır’ dalgası var. İnşallah 16 Nisan’da çıkacak ‘Hayır’ kararı sonrası Türkiye’de çok köklü, çok büyük bir değişim yaşanacak. Milletimiz, bugüne kadar her istediğini çıkarmış ve ‘her istediğimi çıkarırım’ zanneden birisine, ‘o kadar uzun boylu değil o iş, yeter artık’ diyecek. Referandumda ‘Hayır’ sonucu çıktıktan sonra TBMM’yi yeniden açmış, Türkiye Cumhuriyeti’ni yeniden kurmuş gibi olacağız. Şehitlerimizin ruhlarını huzura kavuşturacağız ve Mustafa Kemal Atatürk’e layık olduğumuzu kanıtlayacağız.”