‘Türkiye’de iflaslar artacak’

Alacak sigortası şirketi Euler Hermes Türkiye’de iflasların 2017’de yüzde 5 artacağını belirtti.

Alacak sigortası alanında faaliyet gösteren Euler Hermes’in “İflaslar: Buzdağının Görünün Ucu” başlıklı son ekonomik görünüm raporuna göre, 2016’da yüzde 2 azaldığı tahmin edilen küresel iflaslar, 2017’de yedi yıldır ilk kez artış kaydederek yüzde 1 artacak. Bu yıl dünya genelinde 10 ülkeden 6’sında iflasların artması beklenirken, incelenen ülkelerin yarısından fazlasında kriz öncesi seviyenin üzerinde seyredecek.

Rapora göre Türkiye de iflasların güçlü artış gösterdiği ülkeler arasında yer alıyor. Euler Hermes, Türkiye’de iflasların 2017’de yüzde 5 artacağını öngördü. Rapora göre 2016’da ise iflaslarda yüzde 10 azalma gerçekleşti. Buna göre 2015’te 13 bin 701 şirket iflas ederken, yüzde 10 azaldığı düşünülürse 2016 için bu rakam 12 bin 331 olarak hesaplanıyor. İflasların 2017 yılında ise 13 bine çıkması bekleniyor. 2003-2007 ortalamasına oranla geçen yıl Türkiye’deki iflaslar yüzde 37 arttı.

Doğu Avrupa’nın kötüsü

Raporda, Orta ve Doğu Avrupa’da iflaslardaki azalışın farklı iki trendi gizlediğine dikkat çekilerek “Orta ve Doğu Avrupa’da iflaslarda 2016 için yüzde 2 ve 2017 için de yüzde 1 azalma bekleniyor. Ancak bölgedeki en büyük ekonomiler olan Rusya, Türkiye ve Polonya’da iflaslar artıyor. Baltık ve Orta Avrupa ekonomilerinde azalma devam ediyor” denildi.

Zorlu dönemlerin fırsatları da beraberinde getirdiğini hatırlatan Euler Hermes Türkiye Üst Yöneticisi (CEO) Özlem Özüner, “ABD tarafından uygulanabilecek korumacı önlemler birçok ülkenin ihracatını olumsuz etkileyebilir ancak Türkiye’nin öncelikli pazarı olmadığı için etkilenme kısıtlı olur. Türkiye, AB ülkelerinde büyümenin tekrar başlaması nedeni ile avantajlı durumda. Bunun yanı sıra ithalatı artan Orta Avrupa ülkeleri ve tekrar açılacak Rusya pazarı ihracatçılarımız için fırsatlar sunacaktır” dedi.

16 büyük şirket battı

Rapora göre Türkiye’de yıllık cirosu 50 milyon Avro’nun üzerinde iflas eden şirket sayısı 16 oldu. Bu şirketlerin toplam cirosu ise 2 milyar 233 milyon Avro’yu buluyor.

Raporda 2016’nın birinci çeyreği ve üçüncü çeyreği arasındaki büyük iflaslar şöyle sıralandı: Akfa Holding (189 milyon Avro ciro), Park Bravo (52 milyon Avro ciro), Hasırcı Tekstil (62 milyon Avro ciro), Yolbulan Metal (199 milyon Avro ciro), Çalışkan İç ve Dış Ticaret (106 milyon Avro ciro), Kablotek Kablo (57 milyon Avro ciro), Üçgül Çorapçılık (52 milyon Avro ciro), Real Hipermarket (283 milyon Avro ciro), Beğendik Mağaza İşletmeleri (180 milyon Avro ciro), Umt Yapı (50 milyon Avro ciro), Kurum Demir Sanayi (375 milyon Avro ciro), Dempaş Demirayak Grubu (81 milyon Avro ciro), Gold Teknoloji Market (196 milyon Avro ciro), Doğa Organik Gıda (174 milyon Avro ciro), Benlioğlu Yapı (90 milyon Avro ciro), Metro Elektronik (87 milyon Avro ciro).

Türkiye altıncı sırada

Türkiye, iflaslarda 43 ülke arasında Güney Afrika, Hong Kong, Tayvan ve Britanya ile birlikte altıncı sırada yer alıyor. Bu ülkelerde de Türkiye’deki gibi 2017’de iflasların yüzde 5 artması bekleniyor.

İflaslar en fazla ise yüzde 15 ile Singapur ve Brezilya’da artacak. Bu ülkeleri sırasıyla yüzde 12 ile Şili, yüzde 10 ile Çin ve yüzde 8 ile Fas izleyecek.

İflaslarda en fazla azalış ise yüzde 25 ile Macaristan, yüzde 19 ile Danimarka, yüzde 7 ile Fransa ve Portekiz, yüzde 6 ile Çek Cumhuriyeti’nde görülecek. Euler Hermes’in raporuna göre Asya Pasifik ile Kuzey, Orta ve Doğu Amerika bölgelerinde iflaslarda artış beklenirken, Avrupa’daki iyileşme de zayıflıyor. Temel iflas sayılarına bakıldığında ise 2015’e göre 2016’da yüzde 45 artış olduğu görülüyor. Büyük iflasların domino etkisi yaratması bekleniyor ve bu da özellikle enerji şirketleri olmak üzere hassas tedarikçileri ciddi seviyede etkileyecek. Pelin Ünker / Cumhuriyet