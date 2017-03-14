Türkiye’de sendikacılara verilen hapis cezalara protesto

Uluslararası Taşımacılık İşçileri Federasyonu (ITF) Türk hükümetinin sendikacılığı yasaklama hamleleri sonucu hapis cezaları alan 14 sendikacının koşulsuz olarak serbest bırakılmasını talep etti.

ITF Genel Başkanı Paddy Crumlin ve Genel Sekreter Steve Cotton, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’a yazdıkları mektupta şunları söyledi:

“Hükümetinizin Türkiye’de bağımsız ve demokratik sendikacılığı bitirme hamlelerine şiddetle karşı çıkıyoruz. Bu hamlelerinizden biri de ITF üyesi TÜMTİS’in Ankara şubesinden 14 kişinin hedef alınmasıdır. Bu 14 kişi, sendikanın başarılı bir örgütlenme yürüttüğü bir lojistik şirketinin şikayeti nedeniyle 2007 yılında yapılan bir şafak operasyonuyla gözaltına alınmış, 2012’de ise bildiğiniz gibi hapis cezası almışlardır.

TÜMTİS ve ITF verilen kararla ilgilli temyize başvurmuşlar, ancak uluslararası protestolara ve hukuki süreçte yapılan yanlışlara rağmen -aynı zamanda uluslararası hukuğa aykırı olarak- Yargıtay verilen cezaları onaylamıştır. ITF olarak meslektaşlarımıza verilen bu siyasi güdümlü cezaların bozulmasını talep ediyoruz.

Hükümetinizi, TÜMTİS Ankara şubesi üye ve yöneticilerinin kurban edilmesine karşı yükselen uluslararası protestoyu ve Avrupa İnsan Hakları Mahkemesi’ni dinlemeye çağırıyor; Nurettin Kılıçdoğan, Hüseyin Babayiğit, Süleyman Demirtaş, Serdal Cenikli, Cihan Türe, Atilla Yılmaz, Selahattin Demir, İhsan Sezer, Metin Eroğlu, Candan Genç, Binali Güney, Halil Keten, Satılmış Öztürk ve Erkan Aydoğan’a verilen siyasi güdümlü ve sendika düşmanı hapis cezalarını geri çekmenizi talep ediyoruz.

Sendikacılara verilen cezaların bozulması için mücadelemize destek olarak LabourStart websitesinde yeni bir kampanya başlatılmıştır.Böylece sendikacılar ve halktan kişiler tek bir tıklamayla yaşanılan adaletsizliğe karşı seslerini duyurabilirler. Kampanyaya bu linkten ulaşabilirsiniz: www.labourstart.org/go/tumtis

Daha fazla bilgi almak ve davanın geçmişini öğrenmek için bu sayfayı inceleyebilirsiniz:https://goo.gl/D83HsP”

ITF, son yıllarda Türkiye’de sendikalara ve sendika üyelerine hükümetin kasıtlı baskısını durmadan eleştirmiş, eş güdümlü uluslararası protestolar düzenlemiştir (bakınız: https://goo.gl/zznBWQ)