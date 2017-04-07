Türkiye’den ABD’ye eline sağlık mesajı

Dışişleri Bakanlığı, ABD’nin Şayrat askeri üssüne yaptığı saldırının ‘son derece olumlu’ karşılandığını belirterek, “Benzer suçların cezasız kalmaması ve hesap verilebilirliğin tesis edilmesi yönünde atılacak adımlar Türkiye’nin tam desteğine sahip olacaktır” açıklamasında bulundu.

Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu, “ABD’nin müdahalesini yerinde buluyoruz ve destekliyoruz, Rusya Dışişleri Bakanı Sergey Lavrov’la görüşmek için talepte bulunduk” dedi.

Çavuşoğlu’nun açıklamaları şöyle: Rus Dışişleri Bakanı Sergey Lavrov’la görüşmek için talepte bulunduk. ABD’nin müdahalesini yerinde buluyoruz ve destekliyoruz. Suriye içinde güvenli bölgeler her zamankinden daha fazla önem arz etmiştir. Bu güvenli bölgeleri genişletmemiz lazım. Suriye’de siyasi bir çözüm için herkesten fazla çaba gösteriyoruz. Operasyon öncesi koalisyona bilgi verildi. Her şeyden önce koalisyonda zaten bu bilgi paylaşımı oluyor. Bu konuda bir sıkıntı yok. Aynı şekilde ABD’nin Ankara Büyükelçisi John Bass da müsteşarımızla temasa geçti. Suriye’den yeni göç dalgaları olabilir.

NUMAN KURTULMUŞ: OLUMLU KARŞILIYORUZ

Başbakan Yardımcısı ve Hükümet Sözcüsü Numan Kurtulmuş, ABD’nin Suriye operasyonuyla ilgili yaptığı açıklamada, “Suriye’de 7. yılına girdik bir iç savaş var. Son vekalet savaşları şeklinde gelişti. Çok acımasız bir savaş. Daha önce kimyasal silahlar kullanıldığı kanıtlandı. Ama yeterli bir tepki gösterilmedi. Bu ilk değil. Harekatı olumlu karşılıyoruz.” dedi