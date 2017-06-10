Tutuklu gazeteci Şık’a ‘Erdoğan’a hakaret’ soruşturması

Tutuklu Cumhuriyet muhabiri Ahmet Şık hakkında ‘cumhurbaşkanına hakaret’ iddiasıyla soruşturma başlatıldı. Şık, 162 gündür FETÖ/PDY propagandası iddiasıyla tutuklu. Davanın duruşması 24 Temmuz’da.

Cumhuriyet’ten Canan Coşkun’un haberine göre, İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı Basın Suçları Soruşturma Bürosu savcılarından Umut Tepe, Şık’ın 31 Ekim’deki Cumhuriyet operasyonu sırasında gazeteci Ece Zereycan’ın sorularına verdiği yanıtları soruşturma konusu yaptı.

Savcı Tepe’ye ifade veren Şık, konuşmalarında hakaret değil hakikatlerden bahsettiğini belirterek, şunları söyledi: “Suçlama konusu edilen konuşmamdaki söylediklerim siyasal eleştiridir. Her biri nesnel temelleri olan bir hakikate işaret etmektedir. Şimdi FETÖ diye kodlanan Gülen cemaatini iktidarına ortak eden AKP ve lideri Recep Tayyip Erdoğan’dır ki kendisi de ‘ne istediler de vermedik’ ve ‘ben de bunlara çok yardım ettim’ diyerek Allah’tan ve milletinden af dilemiştir.”

‘Hakaret aramak yerine suçluların peşine düşmek gerekir’

Şık, ifadesine şöyle devam etti: “Suçunu da itiraf etmiş kişi ya da kişiler hakkında soruşturma açılması gerekirken aksine tüm mesleki ve siyasal geçmişi Fethullah Gülen cemaatinin yarattığı tehlikeye dikkat etmeye çalışan gazeteciler, Cumhuriyet gazetesi mensupları FETÖ’cü suçlamasıyla tutuklanmıştır. Hal böyle iken somut gerçeklere dikkat çeken bir siyasal eleştiri de hakaret kastı aramak yerine gerçek suçluların peşine düşmek gerekir. Suçunu da itiraf etmesine rağmen hakkında ciddi kuşkular bulunan şüpheliler hakkında sıfatı her ne olursa olsun soruşturma açmayan yargı mensupları hakkında da görevi kötüye kullanma ve görevi ihmal suçlarından soruşturma açılması gerekmektedir.”

Şık, ifadenin ardından Silivri Cezaevi’ne gönderildi.

İki soruşturma daha

Şık hakkında Cumhuriyet operasyonu dışında, iki haberine daha tutuklandıktan sonra soruşturma başlatıldı. Bunlardan biri, savcı Umut Tepe’nin daha önce takipsizlik verdiği savcı Mehmet Selim Kiraz’ın rehin alınmasına ilişkin haberdi.

Şık hakkında başlatılan diğer soruşturmanın konusu ise IŞİD’in Mart 2014’teki Niğde saldırısına ilişkin dava dosyasındaki silah ve cephane alım satımı ile ilgili telefon konuşmalarını konu alan 14 Şubat 2015 tarihli “Cihatçılar silah pazarlığında” başlıklı haberdi.

Ahmet Şık 162 gündür tutuklu

Cumhuriyet’in yazar ve yöneticisi 13 kişi 31 Ekim 2016’da ‘FETÖ/PDY ve PKK/KCK terör örgütlerine üye olmamakla birlikte örgüt adına suç işlemek’ ve ‘FETÖ/PDY ve PKK/KCK terör örgütlerine üye olmak’ gerekçesiyle gözaltına alınmış, gazetenin yayın yönetmeni Murat Sabuncu dahil 10 kişi tutuklanmıştı.

Gazetenin muhabiri Şık da ‘terör örgütü propagandası’ suçlamasıyla tutuklanmıştı.

Gazetenin son üç yılda 90 yıllık geçmişinin ve kuruluş felsefesinin tam aksi yönde değişime uğradığı öne sürülen iddianamede, Can Dündar’ın genel yayın yönetmenliğine getirilmesinin ardından gazetenin ‘FETÖ/PDY,’ PKK/KCK ve DHKP-C lehine çalışan bir yayın organına dönüştüğü savunulmuş, zanlıların ‘FETÖ’nün mesajlaşma programı olduğu öne sürülen ‘ByLock’ kullanıcılarıyla görüştüğü iddia edilmişti.