Tutuklu hak savunucusu İlknur Üstün: Yaşananları kabul edip meşrulaştırmam

Bağımsız Ankara Milletvekili Aylin Nazlıaka Büyükada’daki toplantı sırasında gözaltına alınarak tutuklanan insan hakları savunucusu İlknur Üstün’ü, tutulduğu Sincan Cezaevi’nde ziyaret etti.

Tutuklu insan hakları savunucusu İlknur Üstün, Nazlıaka aracılığı ile “Bu yaşananları asla normal kabul etmeyeceğim. Hayatım kadın hakları savunculuğu mücadelesi ile geçti. Kadın hakları ve insan hakları savunusu adaletin herkes için var olabilmesinin koşuludur” dedi. Nazlıaka, Üstün’ün maçta ‘Nuriye ve Semih Yaşasın’pankartını açtıkları için tukuklanan Beşiktaşlılarla aynı koğuşta kaldığı bilgisini aktardı.

Nazlıaka, Sincan Cezaevi’nde tutuklu bulunan insan hakları savunucusu Üstün’ü ziyaret etti. Yaşananların normal olmadığını dile getiren Üstün, “Normal kabul etmek yaşananları meşrulaştırmaktır. Asla normal kabul etmeyeceğim. Ben zihnen ve ruhen iyiyim. İyi olmak için de elimden gelen her şeyi yapacağım” dedi.

Hayatının kadın haklarının savunuculuğu ile, kadınların eşitlik ve özgürlük mücadelesi ile geçtiğini belirten Üstün, “Bu ülkedeki birçok kadın örgütü ile ve her yerden; Meclis’ten, belediyelerden, mahallelerden kadınlar ile birlikte… Kadın hakları ve insan hakları savunusu her birey için hayatidir. İnsan hakları tesisinin en büyük güvencesidir. Adaletin herkes için var olabilmesinin de koşuludur” ifadelerini kullandı.

Üstün, “Meşruiyetini haklılığından, gücünü dayanışmasından alan bir mücadelenin içinden biri olarak bunun en güzel örneğini şimdi, burada kişisel olarak da yaşıyorum. Tüm bu dayanışma bana çok büyük bir güç veriyor. Bu yanlışın bir an önce sonlandırılmasını ve en kısa zamanda sevdiklerimi kucaklamayı umut ediyorum” dedi.

Beşiktaşlıların koğuşunda

Nazlıaka görüşmenin ardından, “İlknur Üstün’ü oldukça moralli buldum. Bol bol kitap okuyormuş. ‘Okumak beni özgürleştiriyor’ diyor. Maçta ‘Nuriye ve Semih Yaşasın!’ diye pankart açtıkları için tutuklanan Beşiktaşlılar da onların koğuşuna konulmuş; koğuşta 7 kişi olmuşlar. İlknur 22 Temmuz’dan bu yana tutuklu; onu kiriminalize etmeye çalışanların amacı ne bilmiyorum ama ben kendisini yıllardır kadın hakları mücadelesinden tanırım. Neredeyse gitmediği köy, görmediği kasaba yoktur. Ülkenin tüm kadınlarının derdini dert etmiş birisidir. Birileri ona suçlu kıyafeti giydirmeye çalışıyor ama bu giysi İlknur’a uymaz” diye konuştu.