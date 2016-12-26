Uçağın düşme nedeni terör değil

Rusya Ulaştırma Bakanı Maksim Sokolov 92 kişiyi taşıyan Rusya’ya ait Tu-154 tipi uçağın teknik bir sorun ya da pilotaj hatası nedeniyle düşmüş olabileceğini söyledi. Rus Ulaştırma Bakanı Sokolov terör saldırısı ihtimali üzerinde durulmadığını belirtti.

Uçak kazasıyla ilgili oluşturulan komisyona başkanlık eden Rusya Ulaştırma Bakanı Maksim Sokolov, “Uçağın kesin olarak hangi nedenle düştüğü soruşturma sonunda belli olacak. Bugün için teknik bir aksaklık veya pilotaj hatası üzerinde duruluyor. Terör eylemi ihtimaller arasında yer almıyor” dedi.

Rusya Savunma Bakanlığı’na ait Tu-154 tipi uçağın düştüğü yerde arama kurtarma çalışmaları devam ediyor.