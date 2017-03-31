Uçuşlarda yasağına karşı ‘ücretsiz dizüstü’

ABD ve İngiltere’nin Türkiye, Mısır, Ürdün, Suudi Arabistan, Tunus, ve Lübnan’a yönelik uygulamaya soktuğu “uçak kabinlerinde elektronik cihaz yasağı” kapsamında bulunan bazı havayolu şirketleri, ticari sınıf (business class) yolcularına uçakta kullanmaları için dizüstü bilgisayar verecek.

Times’ta yer alan habere göre uygulama ilk olarak Katar Havayolları’nda denenecek.

Gelecek hafta başlatılması planlanan uygulamayla ABD’ye uçan business class yolcularına, uçağa binmeden önce dizüstü bilgisayar ya da tablet dağıtılacak.

Uygulama ücretsiz olacak.

Emirates Havayolları da benzer bir uygulamaya gidebileceklerini açıkladı.

Birleşik Arap Emirlikleri’nin Etihad Havayolları da ABD’ye giden business ve birinci sınıf yolcuları için uçakta ücretsiz kablosuz internet ve tablet hizmeti vermeyi planlıyor.

ABD 21 Mart’ta aldığı kararla, aralarında Türkiye’nin de bulunduğu sekiz ülkedeki 10 havaalanından yapılan uçak seferlerinde, kabinde cep telefonundan büyük elektronik cihazların taşınmasını geçici olarak yasaklamıştı.

ABD’nin yasakları Türkiye, Fas, Ürdün, Mısır, Birleşik Arap Emirlikleri, Katar, Suudi Arabistan ve Kuveyt’ten dokuz havayolu şirketini kapsıyor. Bu havayolu şirketleri ABD’ye günde toplam yaklaşık 50 sefer düzenliyor.

ABD yasağı kapsamındaki ülkeler

İngiltere de ABD’yi takip ederek 6 ülkeden gelen direkt uçuşlarda kabin içine dizüstü bilgisayar, tablet bilgisayar ve normalden büyük cep telefonlarının alınmasının yasaklandığını açıklamıştı.

Türk Hava Yolları’ndan da özel uygulama

Türk Hava Yolları da, ABD ve İngiltere’nin yeni kuralları doğrultusunda kabine alınmayacak elektronik eşyalar için özel bir uygulama geliştirdiğini açıklamıştı.

Uygulamaya göre cep telefonundan büyük elektronik aletler uçak kapısına kadar yolcuyla birlikte taşınıp buradaki görevlilere teslim edilebilecek.

THY: Özel uygulamamızla elektronik eşyaları bagaja koymanıza gerek yok

Türkiye neden ABD ve İngiltere’nin elektronik yasak listesinde?

Verdikleri elektronik cihazların karşılığında birer etiket alan yolcular, uçaktan indiklerinde de etiketlerini geri vererek cihazlarını alabilecek.