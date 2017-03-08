Uluslararası Af Örgütü’nden yeni kampanya: Gazetecilik suç değildir!

Uluslararası Af Örgütü (UAF), Türkiye’de basın özgürlüğüne yönelik baskılara karşı uluslararası bir kampanya başlattı. Tüm insan hakları destekçilerini özgür basın için harekete geçmeye çağıran Uluslararası Af Örgütü, mesleklerini yaptıkları için tutuklanan gazetecilerin ve basın çalışanlarının derhal serbest bırakılmasını talep ediyor.

UAF’ın açıklaması aynen şöyle:

“Kampanya kapsamında yapılan açıklamada şu bilgilere yer verildi: “Türkiye basın özgürlüğüne yönelik uyguladığı baskılarla tüm dünyada kötü şöhretini korumayı sürdürüyor. Tüm dünyada mesleklerini yaptıkları için tutuklu bulunan gazeteciler, basın çalışanları ve yöneticilerinin üçte biri Türkiye’deki cezaevlerinde bulunuyor. Büyük çoğunluğu hala yargılanmayı bekliyor ve bazıları aylardır cezaevinde tutuluyor.

Türkiye’de muhalif sesler için alanın daraldığı ve ses yükseltmenin bedelinin çok ağır olduğu ifade edilirken, Türkiye’de bağımsız gazeteciliğin ve basının uçurumun eşiğinde olduğu vurgulanıyor.

Uluslararası Af Örgütü, tüm insan hakları destekçilerini gazeteciliksucd egildir.org adresinden imza vermeye çağırıyor.”