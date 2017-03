YUSUF YAVUZ / AÇIK GAZETE – 76 yaşındaki Ümmühan Nine’nin dünyalığını da ahretliğini de yok ettiler. Kadın ve ekoloji örgütlerinden yaşlı kadına destek geldi: Ümmühan Nine Yalnız Değildir.

Evi hukuksuz biçimde suya gömülen baraj mağduru 76 yaşındaki Ümmühan Uysal’a destek veren kadın ve ekoloji örgütleri, Çağdaş Gazeteciler Derneği (ÇGD) Akdeniz Şubesi’nde düzenlenen etkinlikte bir araya geldi. ÇGD Akdeniz Şubesi Başkanı Mustafa Sözen, 8 Mart haftasında Ümmühan Nine ile bir arada olmanın oldukça anlamlı olduğunu vurgulayarak, “Kültürümüzün ve kimliğimizin bir simgesi olan Ümmühan Nine onurumuzdur” dedi.

I sparta’nın Sütçüler ilçesin de, Yukarı Köprüçay Havzası’nda 2016 yılında tamamlanan Kasımlar Barajı’nda kamulaştırma işlemleri tamamlanmadan su tutulması nedeniyle evi su lara gömülen Darıbükü Köyü sakini Ümmühan Uysal (76) , yaklaşık 3 aydır evsiz yaşıyor. Antalya’da bulunan çocuklarının yanında kalan yaşlı kadın, hastaneye gitmek için çıktığı evine bir daha giremedi. Tüm eşyalarıyla birlikte yaşamı suya gömülen Ümmühan Nine, enerji projeleri için Bakanlar Kurulu’nca alınan ‘Acele Kamulaştırma-El koyma’ kararlarının yarattığı trajik mağduriyetlerden birinin kurbanı oldu.

KADIN VE EKOLOJİ DERNEKLERİ ÜMMÜHAN NİNE’YE DESTEK VERDİ

8 Mart Haftası etkinlikleri kapsamında Ümmühan Uysal’ın yaşadığı mağduriyetlerin giderilmesi için Çağdaş Gazeteciler Derneği (ÇGD) Akdeniz Şubesi’nin ev sahipliğinde Antalya’daki Gazeteci Evi’nde bir etkinlik düzenlendi. Aralarında Antalya Kadın Danışma Merkezi ve Dayanışma Derneği, Antalya Kent İzleme Platformu, Çağdaş Gazeteciler Derneği A kdeniz Şubesi , Derelerin Kardeşliği Akdeniz Platformu, Cumhuriyet Kadınları Derneği Fethiye, Marmaris, Karşıyaka ve Güzelbahçe Şubeleriyle Alakır Nehri Kardeşliği’nin de bulunduğu çok sayıda kadın örgütü ve ekoloji topluluğu Ümmühan Uysal’a destek verdi.

ÇGD ŞUBE BAŞŞANI SÖZEN: ‘ÜMMÜHAN NİNE ONURUMUZDUR’

Ümmühan Uysal’ın yanısıra çocukları Hasan ve Kamuran Uysal’ın da katılımıyla gerçekleşen etkinlikte konuşan ÇGD Akdeniz Şubesi Başkanı Mustafa Sözen, 8 Mart haftasında Ümmühan Nine ile bir arada olmanın oldukça anlamlı olduğunu vurgulayarak, “Kültürümüzün ve kimliğimizin bir simgesi olan Ümmühan Nine onurumuzdur” dedi.

YEŞİL DOĞA GÖSTERİLDİ, ÜMMÜHAN NİNE YAŞADIKLARINI ANLATTI

Kasımlar Barajı ve HES projesinin inşa edildiği bölgede CNN-Türk Televizyonu için üç ayrı belgesel haber programı hazırlayan Gazeteci Güven İslamoğlu’nun , baraj nedeniyle mağdur edilen yerel halkın sorunlarını ele aldığı ‘Yeşil Doğa’ programının gösterimiyle devam eden etkinlikte ayrıca Ümmühan Nine de yaşadıklarını anlattı.

‘HER ŞEYİM SUYA GÖMÜLDÜ, BEN NASIL YAŞAYACAĞIM ŞİMDİ?’

“Bize sular altında kalacak evlerimiz gibi evler yapılacağı söylendi ancak yapılan yeni evler kullanışsız ve bizim evlerimiz gibi değildi ” diyen Ümmühan Uysal, “ Biz dava açtık; ancak bu sefer de bizi hasım bildiler ev vermediler” ifadelerini kullandı. Dağlardan adaçayı toplayıp satarak biriktirdiği parayla aldığı kefenliğinin bile eviyle birlikte suya gömüldüğünü anlatan Uysal, şu an oğlunun yanında Antalya’da kaldığını ifade ederek, “ Bizim oralarda insan ölünce cenazesinin defnedilmesi için hizmet edenlere verilmek üzere kefenliğin içine helal kazanılmış paradan bir miktar konulur. Kefenliğimin içine 400 lira para da koymuştum. Evim, yuvam, her şeyim sular ile birlikte gömüldü. Ben nasıl yaşayacağım şimdi” diye konuştu.

15 STK ÜMMÜHAN NİNE YALNIZ DEĞİLDİR MESAJI VERDİ

Ümmühan Uysal’ın mağduriyetine tepki göstere n 15 sivil toplum kuruluşu, “Ümmühan Uysal yalnız değildir!” başlığıyla bir bildiri hazırlayarak imzaya açtı. Doğaya ve insan yaşamına etkileri açısından oldukça yıkıcı projelerle vahşi bir yerinden edilmeye maruz kalan kadınlardan biri olan Ümmühan Uysal’ın adalet arayışına destek veren STK’ların ortak bildirisinde şu ifadelere yer verildi:

‘BU İNSANLIK AYIBI BİR AN ÖNCE GİDERİLSİN’

“En temel insan haklarından mahrum bırakılarak ‘yaşama’, ‘barınma’ ve ‘sağlıklı bir çevrede yaşama’ hakkı elinden alınan 76 yaşındaki Ümmühan Uysal’a uygulanan ‘ekonomik büyüme’ şiddetinin bu türü, son yıllarda giderek artmakta ve en çok da acele kamulaştırma kararlarıyla yerinden edilen her yaştan kadınları etkilemektedir. Sadece savaş koşullarında ve ülke savunması söz konusu olduğunda uygulanabilen bir kamulaştırma yöntemi olan ‘el koyma’ usulünün kurbanlarından yalnızca biri olan Ümmühan Uysal’ın 2012 yılından bu yana giderek artan dozda yaşadığı şiddete son verilmesini ve bir an önce bu insanlık ayıbının giderilmesini talep ediyoruz. Ümmühan Nine yalnız değildir.”

EGE’DEN TRAKYA’YA YAŞAMI SAVUNANLAR ETKİNLİĞE DESTEK VERDİ

Ümmühan Uysal ile dayanışmak için başlatılan imza kampanyası, 8 Mart haftasında yaygınlaştırılacak. ÇGD Gazeteci Evi’ndeki toplantıya katılarak kampanyaya destek veren kuruluşlar ise şunlar: Antalya Kadın Danışma Merkezi ve Dayanışma Derneği, Antalya Kent İzleme Platformu, Çağdaş Gazeteciler Derneği Antalya Şubesi, Yukarı Köprüçay Havzası Koruma Platformu, Gündoğmuş Kayabükü Köyü Alara HES’e Hayır Platformu, Derelerin Kardeşliği Akdeniz Platformu, Karaman Sarıveliler Göktepe Beldesi Sularıma Dokunma Platformu, Alakır Nehri Kardeşliği, Cumhuriyet Kadınları Derneği Fethiye Şubesi, Cumhuriyet Kadınları Derneği Marmaris Şubesi, Cumhuriyet Kadınları Derneği İzmir Güzelbahçe Şubesi, Cumhuriyet Kadınları Derneği İzmir Karşıyaka Şubesi, Üç Beş Ağaç Kervanı, Trakya Platformu, Kaş Çevre Platformu, Kaş Koruma Platformu .

STK’LARIN TALEBİ MART SONUNDA VALİLİK VE İLGİLİLERE İLETİLECEK