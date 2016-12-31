umudun da silahı vardır; sevgi. ya da tersi…

gitgide hayvana benzeyen insanların vicdansızlığına

ölü müdür diri midir ayırt edemediğim boş bakışlara

şiddet içeren tacizkar haykırışlara

şaşarak bakıyorum..

diğer yandan; gitgide insana benzeyen hayvanların farkındalığı umut verici..

okul adı altında torna makinesinden geçirilen çocukluğa

sorgulamadan itaat etmeyi şart koşanlara

hayal dünyalarını darmadağın eden ezbercilere

kendine hayrı dokunmayanların verdiği nasihatlere

kavanozda patlıcan turşusu kurar gibi kafalarını sirkeye gömenlere

söze bedene ruha travmalar yaşatanlara

kendi dengesizliklerini başkalarına bulaştıranlara

aşırı korumacı aşırı hoyrat aşırı gergin aşırı aşırı halleriyle

iletişim bunalımı yaratanlara

şaşarak bakıyorum…

diğer yandan; yolumuzu aydınlatan güzel öğretmenlerimiz var hala, başta Atatürk.

her gazeteyi açtığımda ölümlere

her televizyonu açığımda zulümlere

her sohbette ‘kaçıcam bu memleketten’ veryansınlarına

etek boyu başörtü boyu gibi, ideolojilerini kumaşla sınırlayanlara

saygınlığı kariyerle kıyaslayanlara

suçluluk duygusundan kurtulmak için karşısında kusur arayanlara

aşkta işte evde kendini pazarlayanlara

egosuna söz geçiremeyen, ‘ben’leriyle karşısındakini komaya sokanlara

yeteneğini ve başarısını tevazuyla değil de kibirle taşıyanlara

üstelik de piyasa bunu istiyor diye de savunanlara

aşkı hormonların dengesizliğiyle karıştıranlara…

şaşarak bakıyorum…

diğer yandan; “ölüme karşı tek yanıt sanattır” diyor Malraux.

şuursuz konuşmalara, ağzın beyinle kuramadığı irtibata

bu haddini aşan cehalete.. bu çığrından çıkan kalpsizliğe…

bu taşkın hal ve tavırlara tepkisiz kalan hasta ruhlu yetişkinlere…

yazan çizen üreten her kesimden insanın

umudunu iki paralık eden bu korku düzenine…

kentsel dönüşüm adı altında memleketin kültürel dokusunu iç edenlere

estetik yoksunu dikilen bu ucubelere

eleştiriyi karşındakinin onurunu kırma pahasına ileri götürenlere

düşünceye saygısız, hoyrat ve kavgacı bir tutumla karşılık verenlere

utanarak sıkılarak bunalarak

ve konuşacak takat bulamayarak

bakıyorum.

yine de;

içimdeki pırıl pırıl bu yalnızlık,

yılgınlık değil asla…

eğer sevgiyi kendi içinde üretemiyorsan hiç bir zaman dışında bulamayacaksın…

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