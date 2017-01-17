Vali: Zanlı, sorgusunda suçunu kabul etti

İstanbul Valisi Vasip Şahin akalanan Reina saldırısının zanlısı hakkında “Zanlı, sorgusunda suçunu kabul etti, ayrıca yapılan incelemede de parmak izinin olay yerinden alınanlarla uyuştuğu tespit edildi” dedi.

İstanbul Esenyurt’ta düzenlenen operasyonda Reina zanlısı ile Iraklı bir erkek ile üç kadın da yakalanmıştı.

Yakalanan Reina saldırısının zanlısının kimliği ve yürütülen soruşturmayla ilgili ayrıntıları ise İstanbul Valisi Vasip Şahin açıkladı.

Vasip Şahin, zanlının 1983 Özbekistan doğumlu Abdülgadir Masharipov olduğunu ve 39 kişinin yaşamını yitirdiği saldırının Irak Şam İslam Devleti (IŞİD) örgütü tarafından gerçekleştirildiğinin net olduğunu söyledi.

Şahin’in verdiği bilgiye göre, Abu Muhammed Horasani kod adını kullanan Masharipov, Afganistan’da eğitim aldı ve dört dil biliyor.

Zanlı, sorgusunda suçunu kabul etti, ayrıca yapılan incelemede de parmak izinin olay yerinden alınanlarla uyuştuğu tespit edildi. Zanlının Türkiye’ye Ocak 2016’da doğu sınırından kaçak giriş yaptığı tahmin ediliyor.

Başakşehir’de ev kiralamış

Masharipov, İstanbul’a ilk geldiğinde önce Başakşehir’de bir ev kiraladı ve daha sonra saldırı gününe yakın birkaç ev daha değiştirdi. Saldırı günü de Ortaköy’e Zeytinburnu’nda kaldığı evden geldi.

Yeni yılın ilk saatlerinde Reina gece kulübüne düzenlenen silahlı saldırıda çoğu yabancı uyruklu 39 kişi yaşamını yitirmiş, 71 kişi de yaralanmıştı. Saldırıyı, yaptığı bir açıklamayla IŞİD üstlenmiş ve Türkiye’nin Suriye’deki operasyonları devam ettikçe benzer saldırıların düzenleneceği tehdidinde bulunmuştu.

Toplam 50 kişi gözaltında

İstanbul Valisi, Esenyurt’ta düzenlenen operasyon ve genel olarak Reina saldırısıyla ilgili yürütülen soruşturma hakkında da yeni bilgiler verdi.

Esenyurt’ta zanlının kaldığı evde ayrıca Iraklı bir erkek ile birlikte aralarında Mısır’ın da olduğu Afrika’daki farklı ülkelerden gelen üç kadın da gözaltına alındı.

Saldırının ardından saldırgana ait olduğu belirtilen bu fotoğraflar basında yer almıştı

Şahin, bu kişilerle ilgili olarak, “Örgüt bağlantısı olması ihtimali çok yüksek çünkü bir teröristle aynı evde bulunuyorlardı” dedi.

Evde 197 bin ABD doları, biri havalı tabanca olmak üzere, iki tabanca ve şarjörleri, iki adet drone (insansız hava aracı) ve sim kartlar ile çok sayıda materyal de ele geçirildi.

Reina saldırısıyla ilgili dört farklı ilde düzenlenen çeşitli operasyonlarla şu ana kadar toplam 50 kişi gözaltına alınırken, 168 yabancı uyruklu kişi hakkında da işlem yapıldı.

Şahin, “Bu operasyon yapılırken, yaklaşık 7 bin 200 saat kamera incelemesi yapıldı. Özel ekiplerle birlikte, 2 bin polis görev aldı ve Konya, Hatay ile İzmir illerimizde istihbarat daire başkanlarının da desteğiyle ortaklaşa bir operasyon düzenlendi” diye konuştu.