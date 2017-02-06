Varlık Fonu’na devredilen şirketler

Hazine bünyesinde bulunan bazı kamu sermayeli şirketler ile özelleştirme programında bulunan bazı şirketlere ait hisseler Türkiye Varlık Fonu’na devredildi. Varlık Fonu’na devredilen şirketlerin tamamı…
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Türkiye’nin dev kurumlarında Hazine’ye ait olan hisseler Türkiye Varlık Fonu‘na devredildi. İşte o şirketler…
Ziraat BankasıHazineye ait hisselerin tamamıTürk TelekomTürk Telekomünikasyon AŞ’nin yüzde 6,68 oranındaki Hazine’ye ait hissesi.THYTHY’nin yüzde 49.12’lik Hazine payı.HalkbankHalkbank’ın yüzde 51.11 hissesiPTTHazineye ait hisselerin tamamıMilli Piyango ve at yarışlarıBorsa İstanbulHazineye ait hisselerin tamamıBOTAŞHazineye ait hisselerin tamamıTürkiye PetrolleriHazineye ait hisselerin tamamıTürksatHazineye ait hisselerin tamamıÇay İşletmeleri Genel Müdürlüğü (Çaykur)Eti Maden İşletmeleri Genel Müdürlüğü