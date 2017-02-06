Varlık Fonu’na devredilen şirketler

Yazar.. acikgazete -
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Hazine bünyesinde bulunan bazı kamu sermayeli şirketler ile özelleştirme programında bulunan bazı şirketlere ait hisseler Türkiye Varlık Fonu’na devredildi. Varlık Fonu’na devredilen şirketlerin tamamı…

  • Türkiye’nin dev kurumlarında Hazine’ye ait olan hisseler Türkiye Varlık Fonu‘na devredildi. İşte o şirketler…

    Ziraat Bankası

    Ziraat Bankası
    Hazineye ait hisselerin tamamı
    Türk Telekom
    Türk Telekom
    Türk Telekomünikasyon AŞ’nin yüzde 6,68 oranındaki Hazine’ye ait hissesi.
    THY
    THY
    THY’nin yüzde 49.12’lik Hazine payı.
    Halkbank
    Halkbank
    Halkbank’ın yüzde 51.11 hissesi
    PTT
    PTT
    Hazineye ait hisselerin tamamı
    Milli Piyango ve at yarışları
    Milli Piyango ve at yarışları
     Borsa İstanbul
    Borsa İstanbul
    Hazineye ait hisselerin tamamı
    BOTAŞ
    BOTAŞ
    Hazineye ait hisselerin tamamı
    Türkiye Petrolleri
    Türkiye Petrolleri
    Hazineye ait hisselerin tamamı
    Türksat
    Türksat
    Hazineye ait hisselerin tamamı
    Çay İşletmeleri Genel Müdürlüğü (Çaykur)
    Çay İşletmeleri Genel Müdürlüğü (Çaykur)
     Eti Maden İşletmeleri Genel Müdürlüğü
    Eti Maden İşletmeleri Genel Müdürlüğü

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