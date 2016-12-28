Versace’ye ırkçılık suçlaması

Dünyaca ünlü moda markası Versace’nin eski bir çalışanı, siyahi olduğu için işinden kovulduğunu iddia ederek şirkete dava açtı. Çalışanın iddialarına göre şirket siyahi müşteriler için de özel bir kod kullanmakta.

San Francisco’da bir Versace mağazasında çalışan ve ismi verilmeyen kişinin iddialarına göre mağazanın müdürü siyahi müşteriler için çalışanlardan özel bir kod mesajı talep etmekteydi. Çalışan, Versace’nin siyah gömlek modellerine verilen “D410” isminin aynı zamanda siyahi müşteriler için bir kod olarak kullanıldığını iddia etti. Yöneticisiyle bu kod paylaşımı yüzünden sorun yaşadığını iddia eden kişi, kendisinin de Afro-Amerikan olduğunu yöneticisiyle paylaştıktan sonra dinlenme sürelerinin verilmediğini ve 2 hafta içinde de kovulduğunu açıkladı. Versace ise bütün suçlamaları reddederek karşı dava açmaya hazırlandığını açıkladı.