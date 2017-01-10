Washington Post’tan El Bab iddiası

ABD’nin Türkiye’nin Fırat Operasyonu’na desteğini artırdığı iddia edildi. ABD uçaklarının El Bab çevresinde düzenli olarak istihbarat keşfi yaptığı, keşfe ek olarak hava saldırısı ve ekipman desteği sağlayacağı da ileri sürüldü.

Amerikan Washington Post gazetesi, ABD savaş uçaklarının Türkiye’nin Fırat Kalkanı Operasyonu’na destek için düzenli olarak havadan istihbarat keşfine başladığını yazdı.

Amerikan Washington Post gazetesine göre, Fırat Kalkanı Operasyonu’na artan destek, Türkiye ile ABD arasında haftalardır süren askeri ve diplomatik görüşmelerin ardından alındı.

Washington Post’un Beyaz Saray ve Pentagon yetkililerine dayandırdığı haberine göre, ABD ordusunun operasyona desteği, diğer Suriyeli gruplara verilen desteğe benzer olacak. Keşfe ek olarak hava operasyonları ve ekipman desteği de sağlanacak.

Gazetenin haberine göre özel operasyon birimi tarafından danışmanlık yardımı da söz konusu olabilecek.

Washington Post, Obama yönetiminin YPG’ye doğrudan silah yardımı için karar vermek üzere olduğunu yazdı.

Türkiye’ye desteğin, YPG’ye silah yardımıyla ilgili değerlendirmenin son aşamasında geldiğine dikkat çekildi.

Gazeteye göre çoğunluğunu YPG’nin oluşturduğu Suriye Demokratik Güçleri’ne silah desteği, halen Irak üzerinden dolaylı olarak yapılıyor.

Washington Post, Obama yönetiminin önümüzdeki iki hafta içinde bir dizi ulusal güvenlik kararı alacağını da yazdı. Kürtlerin silahlandırılmasının da önemli kararlardan biri olduğu vurgulandı.

Haberde, Amerikan yönetiminin Türkiye’nin Suriye’de DAEŞ’e karşı giriştiği harekatten memnun olduğu ancak güneye doğru hızlı ilerlememesi yönünde tavsiye de bulunduğu ifade edildi.