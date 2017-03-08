WikiLeaks: CIA, akıllı telefonlar ve televizyonlar üzerinden ortam dinleme yapıyor

İnternet sitesi WikiLeaks, Salı günü ABD Merkezi Haber Alma Teşkilatı’na (CIA) yönelik en büyük ifşasına başladığını duyurarak kurum ile ilgili olduğunu iddia ettiği 8 bin 761 belgeyi yayımladı.

“Vault 7” takma ismi verilen belgelerde, CIA’in geliştirdiği yazılımlarla akıllı telefonlar, bilgisayarlar ve internete bağlanan televizyonlara nasıl sızdığının yer aldığı öne sürülüyor.

Zaman içerisinde yayınlanacak milyonlarca belgede CIA’in siber saldırı kabiliyetlerini casusluk için nasıl kullandığının bulunacağı belirtiliyor. Belgelerin yayımlanma amacının CIA’in yetkilerini aşıp aşmadığının tartışılması olduğu vurgulanıyor.

Windows, Android, iOS, OSX ve Linux tipi bilgiyasarlar ile internet sağlayıcılara sızmayı başaran yazılımların geliştirildiği ifade ediliyor.

WikiLeaks, CIA ve müttefiki istihbarat servislerinin Signal, WhatsApp ve Telegram gibi haberleşme programlarına sızmayı başardığını öne sürüyor.

Aynı zamanda Android işletim sistemini kullanan telefonlara sızıldığı, ses ve mesaj trafiğinin toplanıldığı aktarılıyor.

WikiLeaks‘in CIA iddiaları

Weeping Angel (Ağlayan Melek) takma adı verilen sistemde Samsung’un F8000 model akıllı televizyonuna sızılabiliyor. Kullanıcılar bir şekilde televizyonlarının kapandığına ikna ediliyor, bir kere sızıldıktan sonra televizyonlar aracılığı ile ses kaydedilebildiği gibi görüntü de alınabiliyor.

Samsung, HTC ve Sony marka cihazlara sızılabiliyor.

CIA’in iPhone ve iPad üzerine çalışan özel bir birimi var. Bu birim, kurumun hedefin konumuna, telefonunun kamerasına, mikrofonuna ve yazışmalarına girmesini sağlıyor.

Araçların bilgisayar sistemlerine girmenin yolları aranıyor. WikiLeaks bunun suikastler için kullanılabileceğini iddia ediyor.

Popüler virüs koruyucu ürünlere yönelik saldırılar geliştirildi.

Rusya ve başka yerlerde geliştirilen kötü yazılımların çalınması için hack teknikleri kütüphanesi oluşturuldu.

CIA’in akıllı televizyonlara sızmak için İngiliz İstihbarat Servisi’yle birlikte çalıştığı iddia edildi. CIA Sözcüsü ise belgelerde yer alan bilgilerin doğruluğuna yönelik bir yorumda bulunmayacaklarını söyledi.



Belgelerde Samsung’un F8000 model akıllı televizyonunun İngiliz istihbaratı yardımıyla hacklendiği iddia ediliyor.

İngiltere’de elektronik dinleme ve izlemeden sorumlu istihbarat kurumu GCHQ konuyla ilgili açıklama yapmaktan kaçınırken, İngiltere İçişleri Bakanlığı da herhangi bir yorum yapmadı.

Amerikan New York Times gazetesi ise belgelerin orijinal olup olmadıpını henüz tespit edemediğini açıkladı.

Snowden: Belgeler gerçek görünüyor

Amerikan Ulusal Güvenlik Kurumu’nun (NSA) sırlarını ifşa eden eski istihbarat görevlisi Edward Snowden ise Twitter’dan yaptığı duyuruda hala belgeler üzerinde çalıştığını ancak program ve ofis isimleri ile şifreleme sistemlerinin belgelerin gerçek olduğuna yönelik bir işaret olduğunu söyledi.

Edward Snowden: “Henüz yayın üzerine çalışıyorum ama Wikileaks’in elindeki büyük bir şeye benziyor. Otantik gözüküyor.”

Edward Snowden, ayrıca CIA’in Amerikan şirketlerini hackleyerek bu şirketler için güvenlik sorunu yaratmasının sıkıntılı olduğunu söyledi.

Snowden, CIA’in bir iPhone telefonda yarattığı güvenlik açığını diğer hackerların kullanabileceğini vurguladı.

WikiLeaks, 2013-2016 yılları arasına dayanan belgeleri kimin ifşa ettiğini açıklamıyor.

İnternet sitesi kimi zaman belgeleri ‘sorumsuz bir şekilde yayınlamakla’ eleştirilse de, bu belgelerde kodlar ve isimler yer almayacak.