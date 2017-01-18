Yakından bakmayınca

Divan şiirimizi sever misiniz? Birilerinin o da ne ki dediğini duyar gibiyim. İnsanların yerli yersiz bizim değerlerimiz deyip durduğu şu gariplikler toplumunda edebiyatçı olduğunu söyleyenlerin bile divan şiirine ilgisiz kaldıklarını biliyoruz. Oysa bu toprağın insanları geçmişini dolduran değerlerin başında şiirin geldiğini biliyor olmalıdır. Efendim ben divan şiirini pek sevmem, ben halk şiirine yakınım diyenler var. Geçmişi keyfimize göre parçalayamayız. Halk şiirini sevelim ama divan şirinden de haberli olalım. Ayrıca halk şiirini sevenin divan şirini sevmemesi olası değildir. Bir şeyi sevebilmek için biraz da o şeyin yakınına gitmek gerekmez mi? Yakından bakmazsak iyi seçemeyiz, ayrıntılar gözümüzden kaçar, oluşum koşullarını da aşama noktalarını da iyi göremeyiz, gelişim evrelerini belirleyemeyiz. Bir şeyi tanımak bilmek istiyorsak yakınına gitmeliyiz o şeyin hatta içine girmeliyiz. Eksikler belirleyiciler boşluklar yetersizlikler yetkinlikler o zaman apaçık görünecektir.

Divan şiirimizi ben bir bütün olarak görürdüm, sanki nasıl başlamışsa öyle gelişmiş ve öyle bitmiş biryapılı bir bütün. Biraz yakından bakınca öyle olmadığını gördüm. XVIII. yüzyıla kadar gelişen divan şiiriyle ondan sonra gelişen divan şiiri dış görünüşte birbirinin tıpatıp aynısı, iç görünüşteyse hiç öyle değil. Tarih çizgisini izledim, o zaman gördüm ki birinci evrede insanı özünden yakalamaya çalışan bir şiir anlayışı var, sonra bu anlayış birdenbire olmasa da belli bir hızla biçimciliğe dönüşüyor. XIII. yüzyılda “Cemal-i hüsnüne mağrur olursen / Kemal-i hüsnünün noksanı yok mu” diyen bir Hoca Dehhani’yi, “Veled yoksuldu sensiz bu cihanda / Seni buldu bu kezden bey ü baydur” diyen bir Sultan Veled’i filozofça bakışlarıyla tanıyıp sevmemek olası mı? Sıçrama XIV. yüzyılda Nesimi’yle oluyor. “Gel gel beru ki savm ü salatın kazası var / Sensiz geçen zaman-ı hayatın kazası yok” ya da “Gönlüme hiç senden özge nesne layık görmedim / Suretim aklım ukulum cism ü canım merhaba” diyen bir şairi kıskanmamak elde mi?

yüzyılın verimi özellikle Ahmed Paşa’da belirginleşir: “Ey fitnesi çok kavli yalan yandım elinden / Bir naz ile bin gönlüm alan yandım elinden // Ahmed çeke cevrini göre lutfunu ağyar / Ey şefkati az şuh-i cihan yandım elinden”. Avni’nin şiiri biraz daha canlı biraz daha derinliklidir: “Sakiya mey sun ki bir gün laleza elden gider / İrüşür fasl-ı hazan bağ ü bahar elden gider // Yar içün ağyar ile merdane cenk itsem gerek / İt gibi murdar rakib ölmezse yar elden gider”. Eşrefoğlu Rumi aşkı tanımlarken ilginçtir: “Elinden şekeri ayruğa sunub / Ağuyu kendi yutmaktır adı aşk // Bela yağmur gibi gökten yağarsa / Başını ana tutmaktır adı aşk // Bu alem sanki oddan bir denizdir / Ana kendüyü atmaktır adı aşk”. Mihri Hatun aşkı bir düş güzelliğinde tanımlar: “Gözümü açub yumunca oldu çeşmimden nihan / Şöyle teşhis eyledim kim ya melektir ya peri”. O sırada Necati bir yıldız gibi parlar: “Ey Necati yürü sabreyle elinden ne gelir / Hublar cevr ü cefayı kime öğretmediler”. Şirazi aşkın bir başka yönünü açınlar: “Ne vakıalar geçti ki defterlere sığmaz / Şirazi ile sevdiğinin arelerinden”. Ondan sonrası anıt şairlerdir. Baki’dir, Fuzuli’dir, Hayali’dir, Muhibbi’dir, Nev’i’dir, Ruhi’dir. XVII. yüzyılda aynı verim sürer. Nabi’ler, Naili-i Kadim’ler, Nef’i’ler, Neşati’ler, Rasih’ler, Şeyhülislam Yahya’lar bu yüzyılın yıldızlarıdır. Ondan sonra nedense şiir ağır ağır biçimciliğin batağına saplanır ve türk diliyle bağlarını uzun bir süre için büyük ölçüde koparır. Enderunlu Fazıl’ı, İzzet Ali Paşa’yı ve elbette pırıl pırıl Nedim’i ve yeniliklere açık Şeyh Galib’i bir yana bırakırsak o dönemde biçimci verimsizliğin temellerinin atıldığını söyleyebiliriz. Asıl verimsizlik XVIII. yüzyılda kendini gösterir. XIX. yüzyıl bu verimsizliği sürdürür. Gene de yanlış anlaşılmasın, bir dönem şiirinin üstünü çizdiğimiz sanılmasın. O dönemde de az da olsa güzel şiirler yazılmıştır.

Uzmanı olmadığım için divan şiiriyle ilgili yargılarımda yanılıyor olabilirim. Bildiğim şudur: yaşam koşullarının değişmesi kültürdönüşümlerini getiriyor. Uzmanlar bize açıklayabilselerdi öğrenirdik: XVIII. yüzyıldan sonra yaşamda neler değişti ve bu değişim kültüre özellikle sanata nasıl yansıdı? Uzmanlar çıkıp şunu söyleyebilirler: tam tersine, şiirin asıl verimi XVIII. yüzyılla başlar, bunun toplumsal açıdan olası nedenleri de şunlar şunlardır. Ama uzmanları beklerken bizler divan şiiriyle ilgimizi sürdürelim. Geçenlerde bir boş vakit yaratıp divan şiirimizin altın dizelerini kendime göre seçtim, yüze yakın beyit buldum. Hem eğlendirici hem dinlendirici oldu benim için, hem de “Azeri kökenli bir şair” olarak bizim olan bir dünyaya yeniden dalmış oldum. Divan şiirini yabana atmayalım.