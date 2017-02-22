Yandaş gazeteden çirkin referandum yayını

YUSUF YAVUZ / AÇIK GAZETE – Yandaş Sabah Gazetesi’nden ‘Hayır’ diyenler için PKK ve FETÖ ile özdeşleştiren çirkin benzetme…

Referandum sürecine girilmesiyle birlikte hükümete yakın yayın kuruluşlarında başlatılan çirkin yayınlara bugün bir yenisi daha eklendi. Sabah Gazetesinin internet sitesinde yer alan “Cumhurbaşkanlığı sistemiyle ilgili iddialar ve gerçekler” başlıklı 20 maddeden oluşan grafikli referandum paylaşımında; CHP, PKK, FETÖ, DHKPC ve HDP ile birlikte anılarak ‘Hayır’ oyu kullanacaklar terör örgütleriyle özdeşleştirildi.