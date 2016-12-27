Yardımsever George Michael

Pop müziğe damgasını vuran George Michael, yardımseverliğiyle de tanınan bir isimdi. İngiliz şarkıcı, pek çok sıradışı yardım faaliyetinin gizli kalmasını istedi.

Tüp bebek tedavisi için 15 bin sterlin

Bir yarışma programında tüp bebek tedavisi için 15 bin sterline ihtiyacı olduğunu söyleyen kadın için George Michael gizlice TV kanalına bağlandı ve gereken parayı ödedi.

Borçlu bir yabancıya 25 bin sterlin

George Michael, bir gün kafede borcu olduğu için ağlayan bir kadın görünce ona yardım etmek istedi ve garsona 25 bin sterlinlik çeki kadına iletmesini söyledi. Kadının, bu parayı kendisinin ödediğini bilmesini istemediği için garsonla gönderdi.

Evsizlere sığınak için gizli gönüllü oldu

Evsizler için yapılan sığınak konusunda gönüllü olan George Michael, diğer gönüllülerden kendisinin adını gizli tutmalarını istedi.

Çocuklara yardım vakfı için milyonlar bağışladı

Childline adlı çocuk yardım vakfının kurucusu Dame Esther Rantzen, “Yıllarca en büyük hayırseverimiz olarak Childine’a bağış yaptı ama bunun basında duyulmasını istemedi” dedi.

Küçük vakıfların hayatta kalmasına katkıda bulundu

George Michael’in ölümünün ardından Twitter’dan paylaşım yapan bir kadın, George Michael’ın bağışları sayesinde vakfın hala batmadığını söyledi.

Hemşirelere destek konseri

2006 yılında Michael, İngiliz Ulusal Sağlık Hizmetleri’ndeki hemşireler yararına Londra’da ücretsiz konser verdi. Etkinliğin ev sahipliğini yapan Michael, annesinin bakımını üstlenen hemşirelere teşekkür etti.

Bar çalışanına 5 bin sterlin bahşiş

Michael, hemşirelik öğrencisi olan ve aynı zamanda borcu olduğunu öğrendiği barmaid’e 5 bin sterlin bahşiş bıraktı.

Çocukları Lapland’e gönderdi

Michael, 20 yıl kadar önce, Sue Clark adlı bir kadının çocuklarıyla birlikte Finlandiya’nın Lapland bölgesine gitmesi için para verdi. Ünlü şarkıcı aynı zamanda yüzlerce çocuğun seyahat edebilmesi için masraflarını karşıladı. Tüm bu yardımlarının toplumda bilinmesini istemedi.

Albüm gelirlerini bağışladı

1996 yılında çıkardığı ve listelerde bir numaraya yükselen single’ının gelirini Jesus To a Child adlı vakfa bağışladı. Michael aynı zamanda başka albümlerinden elde ettiği gelirleri de London Lighthouse adlı düşkünler evi ile Rainbow Trust adlı çocuk vakfına bağışladı.

John Lennon’ın piyanosunu kurtardı

2000 yılında Michael, John Lennon’un Imagine şarkısını bestelediği piyanosunu 1,45 milyon sterlin vererek satın aldı ve piyanonun İngiltere’de kalacağına söz verdi. Şarkıcı daha sonra bu piyanoyu Liverpool’daki Beatles Story Müzesi’ne bağışladı