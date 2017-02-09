Yemen ‘açlık riskiyle karşı karşıya’

Guardian’da, Yemen’deki açlık krizine dikkat çeken bir haber var.

Haberde, Birleşmiş Milletler’in Arap dünyasının en yoksul ülkesi Yemen için 1,6 milyar dolarlık kaynak çağrısı yaptığını ve 12 milyon kişinin açlıkla karşı karşıya kalabileceği uyarısında bulunduğu belirtiliyor.

BM’nin Yemen’deki İnsani Yardım Koordinatörü Jamie MCGoldrick “Yemen’deki durum feci ve hızla kötüleşiyor.” diyor.

Haberde, ülkedeki savaşın ülkede büyük yıkım yarattığı ve BM yetkililerinin savaşın 10 bin dolayında sivilin ölümüne yol açtığını tahmin ettikleri vurgulanıyor.

BM Acil Yardım Koordinatörü Stephen O’Brien “Derhal adım atılmazsa, devam eden insani yardım çabalarına karşın açlık 2017’de gerçek bir ihtimal. Yetersiz beslenme çok yaygın ve 7,3 milyon kişi bir sonraki öğünlerinin nereden geleceğini bilmeden yaşıyor” diyor.