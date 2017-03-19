Yemen, Suudi Arabistan’ı vurdu

Yazar.. acikgazete -
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Suudi Arabistan'da idam

Yemen Ordusu’nun uzun menzilli balistik füzelerle Suudi Arabistan başkenti Riyad yakınlarındaki Kral Selman Havalimanı’nı hedef aldığı bildirildi.

Yemen Ordusu’nun uzun menzilli balistik füzelerle Suudi Arabistan başkenti Riyad yakınlarındaki Kral Selman Havalimanı’nı hedef aldığı bildirildi.

Füzenin vurduğu bölgeye dair resmi bir açıklamada bulunulmazken Suudi Arabistan Ordusu’nun alarma geçirildiği kaydedildi.
Yemen Ordusu geçtiğimiz 6 ay içerisinde ikinci kez Suudi Arabistan’ın başkentini uzun menzilli füzelerle vurmuş oldu.

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