ARİA A. yazdı: Bu etkili ve güçlü yeni ayla birlikte bir dönem yazılarımın yayınlandığı Açık Gazete’ye tekrar merhaba diyorum.

Spiritüel hayatın merak edilenleri, holistik sağlık, çakra healing, son dönemde çok konuştuğumuz spiritüel akış, ruhani tesadüfler, rüya alemi, spiritüel cinsel yaşamla ilgili yazılarımızla mistik bir yolculuğa çıkacağız.

Şifacılar, yazarlar, astrologlar, spiritüel eğitmenler, şamanlar, sufiler, modern dervişler ile yapacağımız keyifli söyleşilerimizle Açık Gazete’de sizlerle buluşacağız.

21 ağustos 2017de aslan burcunda yeni ay ve güneş tutulması gerçekleşecek. Bu güçlü etki ile hayatta ilerleyişimizin önündeki blokajların temizlenmesi için evren bize fırsatlar sunacak.

Bu Yeni Ayla birlikte isteklerimizi temiz bir sayfaya yazmakla başlayalım.

Gün içerisinde içimizden yeni ay ve evrenin enerjilerine bağlanmaya niyet ederek kendi ruhumuza yönelebiliriz.

Bir mum yakarak, 10 – 15 dakika doğa sesleriyle meditasyon yaparak akıl beden ruh olarak dengede ve sadece şu anda olmaya niyet edelim.

Evimizde eski enerjilerden arınmak için adaçayı yakabiliriz.

Ev temizliğini sirkeyle yapıp, haftada bir kez sirkeli suyla bedenimizi yıkayabiliriz.

Kendimizi ve yaşadığımız ortamı ne kadar eski enerjilerden arındırırsak, yeni ayla birlikte yeniler için o kadar yer açmış oluruz.

Hepimize çok keyifli bir yeni ay diliyorum.

Her adımda ve nefeste, evrenin sonsuz sevgisi size rehberlik etsin…

Aria A.