Yeni kimlik kartı başvuruları başladı

Yeni kimli kartı başvuruları başladı. Yeni çipli kimlik kartı başvuruları için ilçe nüfus müdürlüğüne doğrudan ya da randevu alarak gidilebilecek. Peki başvuruda gereken belgeler neler? Kimlik kartları ne zaman dağıtılacak? Kayıp çipli kimlik kartları için ne yapılacak? Ayrıntılar haberimizde .

Çipli kimlik kartları 1 Ocak 2017’ye kadar pilot bölge seçilen 11 ilde 150 bin kişiye dağıtıldı.

Bugünden (2 Ocak) itibaren tüm Türkiye’de kimlik kartları için başvurular başladı.

Müracaatlarda, nüfus müdürlüğü personelince, başvuru sahibinin T.C. kimlik numarası sorgulanarak, kimlik bilgileri ve en son aldığı nüfus cüzdanı veya kimlik kartı bilgisi kontrol ediliyor.

Kimlik kartlarını nasıl alacaksınız? İşte yapmanız gerekenler…

NASIL BAŞVURACAKSINIZ