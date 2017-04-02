Yıldırım: Kerkük’e Kürt bayrağı yanlış bir şey

Başbakan Yıldırım, Kerkük’teki bayrak krizine ilişkin “Gerekirse Birleşmiş Milletler devreye girebilir” diye konuştu.

Başbakan Binali Yıldırım, Kerkük’te resmi binalara Irak bayrağının yanında Bölgesel Kürt Yönetimi bayrağı asılmasını değerlendirdi.

Kanal D-CNN Türk ortak yayınında soruları yanıtlayan Başbakan, “Irak Kuzey Kürt Bölgesel yönetimi durup dururken tuttu Kerkük’te kendi bayraklarını çektiler. Bu yanlış bir şey. Bu Irak Anayasası’na da aykırıdır. Kerkük’ün bugüne kadarki tarihi geçmişine de aykırıdır. Kerkük Türkmen yurdudur. Araplar var. Sadece Kürtler yok” diye konuştu.

Yıldırım şunları ifade etti:

“Burada bir alan genişletme, filli durum yapma bu kabul edilebilir bir şey değil. Biz bunu bu kararı almadan önce de gerekli resmi yollardar diplomatik yollardan uyarılarımızı yaptık. Ondan sonra yine yaptık. Bu konuda hükümetinin, merkezi hükümetin yanındayız ve bu alınan kararı doğru bulmuyoruz ve düzeltilmesi gerektiğini ifade ediyoruz. Gerekirse başka araçlar Birleşmiş Milletler de devreye girebilir.”

Yıldırım, ayrıca, FETÖ’nün siyasi ayağının olmadığını ifade ederek, “Adil Öksüz’ü ölü veya diri ele geçireceğiz” dedi.

KÜRT YÖNETİMİ ISRARLI

Irak Kerkük İl Meclisi parlamentonun kentteki kamu kurum ve kuruluşlarına yalnızca Irak bayrağı asılması kararına uymayacağını açıkladı.

Kerkük İl Meclis Başkanı Rebiwar Talabani “Irak Federal Mahkemesi’ne göre Meclis’ten alınan her kararın uygulanma şartı yok. Yani karar Kerkük İl Meclisi tarafından uygulanmayacaktır” dedi.

Talabani parlamentonun karar almadan önce tüm taraflarla görüşmesi gerektiğini ancak bunun gerçekleşmediğini savundu.