YSK’dan ‘Hayır’a karşı bir hamle daha

YSK, siyasi partiler dışında kime propaganda izni verileceğini mülki idareye bıraktı.

Yüksek Seçim Kurulu (YSK), 16 Nisan’da yapılacak anayasa değişikliği referandumunda siyasi partiler dışında kimlerin propaganda yapabileceğine valilik ve kaymakamların karar vereceğine hükmetti. Böylece ‘hayır’ kampanyası yürütecek sivil toplum kuruluşlarının propaganda yapıp yapamayacakları, doğrudan hükümete bağlı olan mülki idare amirlerinin keyfine bırakıldı.

İlk yasak Samsun’da

Samsun İl Seçim Kurulu, referandum sürecinde AKP, CHP, MHP ve HDP’nin arasında bulunduğu 10 siyasi parti dışındaki parti ve sivil toplum kuruluşlarının propaganda yapmasını yasaklamıştı. CHP’nin YSK Temsilcisi Hadimi Yakupoğlu, kararın kaldırılması için YSK’ye itiraz etmişti. Talebi görüşen YSK; Samsun İl Seçim Kurulu’nun verdiği kararı kaldırdı. Ancak kurul, referandum sürecinde kimlerin propaganda yapabileceğinin belirlenmesi konusunda mülki idare amirlerini işaret etti. Yani herhangi bir sivil toplum kuruluşundan propaganda yapmak isteyenler, önce valilik ve kaymakamlıklardan izin isteyecek. Valiliklerin kararına karşı YSK’ye itiraz hakkı bulunuyor.

CHP temsilcisi avukat Yakupoğlu, “Samsun’dan gelen iki karar da hukuken yok oldu. Ama valilik şimdi aynı kararı alabilir. Eğer böyle bir karar alınırsa o zaman o karara itiraz için YSK’ye başvuru yapılması gerekecek” dedi…