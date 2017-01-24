Yüksek Mahkeme Brexit ile ilgili son noktayı koydu

Yüksek Mahkeme, İngiltere’de uzun süredir merakla beklenen kararı 3’e karşı 8 oyla aldı. Mahkeme, bu kararıyla Brexit referandumunun sonucunu yok saymasa da, İngiltere’nin AB’den nasıl ayrılması gerektiğini belirlemiş oldu.

İngiltere Başbakanı Theresa May’in sözcüsü, mahkeme kararının hükümetin tavrını değiştirmeyeceğini, Brexit sürecine planlandığı gibi Mart ayı sonundan önce başlanacağını söyledi.

İngiliz hükümeti, Lizbon Antlaşması’nın AB’den çıkmayı düzenleyen 50. maddesini tek başına yürürlüğe sokup, Parlamento onayı olmaksızın müzakerelere başlamak istemişti.

Yüksek Mahkeme bugünkü kararında İngiliz hükmetinin Brexit sürecine başlamak için İskoçya, Galler ve Kuzey İrlanda özerk yönetimlerinin onayına ihtiyaç duymadığına da hükmetti.

Yüksek Mahkeme Kasım ayında İngiltere’nin Brexit müzakerelerine Parlamento onayı olmadan başlanamayacağına hükmetmiş, hükümet ise bu karara itiraz etmişti. İngiliz hükümeti; dış ilişkiler, savunma ve milli güvenlik alanlarında kendisine yetki veren 19. yüzyıldan kalma bir uygulamayı gerekçe göstererek, aksi görüşü savunuyordu. Konuyu Yüksek Mahkeme’ye taşıyanlar, hükümetin Parlamento onayı olmadan yetkilerini kullanmasının uygun olmadığını vurgulamışlardı.

Yüksek Mahkeme Başkanı David Edmond Neuberger, halkın katılımına açık olan oturumda kararlarını açıkladı. David Edmond Neuberger, 23 Haziran 2016’da yapılan referandumda alınan karara saygı duyduklarını vurguladı.

Ancak Neuberger, İngiltere’nin AB’ye girerken ve AB ile ilişkileri sırasında anlaşmaların Parlamento onayından geçtiğini, Birlik’ten çıkma kararı sırasında da Parlamento onayına ihtiyaç duyulduğunu belirtti.

Mahkeme kararının açıklanmasının ardından İngiliz Sterlini, Amerikan Doları’na karşı yüzde 0,6 değer kaybederek 1,246 dolar seviyesine indi. Karardan önce Sterlin, Amerikan Doları’na karşı, son beş haftanın zirvesindeydi. (BBC Türkçe)