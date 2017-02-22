Yüksekdağ’ın milletvekilliği düşürüldü

Doğubayazıt 2. Asliye Ceza Mahkemesi ise HDP’nin diğer eş başkanı Selahattin Demirtaş’a 5 ay hapis cezası verildiğini duyurdu.

Diğer yandan hakkında çıkarılan tutuklama kararı nedeniyle gözaltına alınan HDP Diyarbakır Milletvekili İdris Baluken de tutuklandı.

TBMM Başkanvekili Ayşe Nur Bahçekapılı, Başbakanlığın Anayasa’nın 84. maddesine göre, Yüksekdağ’ın kesin hüküm giydiğine dair kesinleşen mahkeme kararı hakkındaki tezkeresini okuttu.

Tezkerede, Anayasa’nın ilgili maddesi uyarınca, Yüksekdağ’ın milletvekilliğinin düşürülmesi için gereğinin yapılması talep edildi.

HDP Grup Başkanvekili Ahmet Yıldırım, Twitter’dan yaptığı açıklamada kararın Anayasa’ya aykırı olduğunu savundu.

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Anayasa’nın 84. maddesinin ilgili kısmı şöyle:

“Milletvekilliğinin kesin hüküm giyme veya kısıtlanma halinde düşmesi, bu husustaki kesin mahkeme kararının Genel Kurul’a bildirilmesiyle olur.”

Figen Yüksekdağ Kasım ayında tutuklanmıştı.

Demirtaş’a 5 ay hapis cezası

Anadolu Ajansı, tutuklu olan HDP Eş Başkanı Selahattin Demirtaş’ın Doğubayazıt 2. Asliye Ceza Mahkemesi’nce “Türk milletini, Türkiye Cumhuriyeti devletini ve devletin kurum ve organlarını aşağıladığı” gerekçesiyle 5 ay hapse çarptırıldığını duyurdu.

İdris Baluken tutuklandı

Ankara’da bugün tedavi gördüğü hastaneden çıkarken, hakkında çıkarılan tutuklama kararı nedeniyle gözaltına alınan HDP Diyarbakır Milletvekili İdris Baluken’in ise tutuklanmasına yapılan itiraz reddedildi; Baluken tutuklandı.

HDP, eş başkanları Selahattin Demirtaş ve Figen Yüksekdağ’ın devam eden tutukluluk durumları için Avrupa İnsan Hakları Mahkemesi’ne (AİHM) başvuru yapmıştı.

HDP Basın Bürosu’ndan yapılan açıklamada, HDP heyetinin yaptığı başvuruda, Anayasa Mahkemesi tarafından bir inceleme yapılmamış olması sebebiyle AİHM’e başvuru yapma zorunluluğunun doğduğu ifade edilmişti.