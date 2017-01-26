Yunanistan firari askerleri iade etmeme kararı aldı, Türkiye sert tepki gösterdi

Yunanistan Adalet Bakanı Stavros Kondonis, karardan kısa süre önce yaptığı açıklamada, “Hükümet, Yüksek Mahkeme’nin kararlarına saygı duyacak” demişti.

Atina Temyiz Mahkemesi 6 Aralık’ta, sekiz askerden üçünün Türkiye’ye iade edilmelerine hükmetmişti.

Türkiye: İkili ilişkiler kapsamlı değerlendirmeye tabi tutulacak

Kararın ardından Türk Dışişleri Bakanlığı tarafından yapılan açıklamada şu ifadeler yer aldı:

“Türkiye’de demokratik düzeni hedef alan, güvenlik güçlerimizden ve sivillerden 248 vatandaşımızı şehit eden, 2193 vatandaşımızı da yaralayan bir darbe girişiminde aktif rol alan ve Sayın Cumhurbaşkanımızın hayatına kasteden bu şahısların bağımsız Türk yargısı önüne çıkmasına engel olan bu kararı protesto ediyoruz.

“Bugüne kadar, DHKP/C ve PKK başta olmak üzere Türkiye’yi hedef alan terör örgütleri mensuplarının adalet önünde hesap vermesine engel olan Yunan makamlarının bu kararıyla, müttefik ve komşu bir ülke olarak Yunanistan’ın terörle ve suçla mücadelede asgari gerekleri yerine getirmekten kaçındığı bir kez daha görülmüştür.

“Yunan yargısının bu tavrı, uluslararası hukuk normlarına ve ilkelerine aykırı şekilde suçluların cezasız kalmasına ve mağdurların da haklarının ihlaline yol açmaktadır. Geçmişinde darbeler yaşamış bir ülke olarak Yunanistan maalesef bu kararla darbecileri koruyan, kollayan bir ülke konumuna düşmüştür.

“Yunan yargısının bu kararına karşı tüm hukuk yolları kullanılarak, suçluların iadesine ve yargılanmasına yönelik girişimlerimiz devam edecektir. Siyasi saiklerle alındığı düşünülen bu kararın ikili ilişkilerimiz, terörle mücadele alanında işbirliğimiz ve diğer ikili/bölgesel konulardaki müşterek çalışmalarımız üzerindeki etkileri de kapsamlı bir değerlendirmeye tabi tutulacaktır”.

Öte yandan firari sekiz asker hakkında Türkiye’de tutuklama kararı çıkarıldı.

Tutuklama kararının ardından askerlerin yeniden Yunanistan’dan iadelerinin istendiği belirtiliyor.

Ayrıca, şüphelilerin kırmızı bültenle aranması için Adalet Bakanlığı aracılığıyla İnterpol’e yazı yazılmasına da karar verildiği aktarılıyor.

Darbe girişiminden kısa süre sonra helikopterle Yunanistan’a kaçan askerler iltica talebinde bulunmuştu.

Türkiye askerlerin iade edilmesini istemişti.

Askerler ise Türkiye’ye iadeleri durumunda adil yargılanmayacaklarını savunuyor ve darbe girişimine katıldıklarına dair iddiaları reddediyor.