YUNANİSTAN… İngiltere-Türkiye-Hindistan ve Yunanistan

AFC Wimbledon, Konyaspor ve Eagles FC Kerala’nın ortak noktası nedir? İngiltere, Türkiye ve Hindistan’da bulunan üç kulübün de ambleminde çift başlı kartal figürünün kullanılmış olması, onları bir anlamda, Yunanistan’ın AEK takımıyla uzaktan akraba yapıyor, Yenikapılı (Vlangalı) dedesinin köklerini sevgiyle anımsayan Nikos Angelidis’e göre.

Yunan devlet televizyon kanalı ERT’in popüler sunucularından olan Angelidis, koyu taraftarı olduğu AEK’in, 1877’den günümüze uzanan (ve beş kıtaya yayılan) tarihçesini mercek altına aldığı kitabında, bu kulübün adını taşıyan, ya da onunkine benzer amblemi olan 302 kulüp arasında Türkiye takımlarına da geniş bir yer ayırıyor. Konyaspor’un yanısıra Alaşehir, Çorum, Erzurum, Amed Spor, (ilk yıllarında İraklis Jimnastik Kulübü ve sonra Tatavla olarak anılan) Kurtuluş ve Beyoğlu Spor gibi kulüplerin de tarihçelerini ve fotoğraflarını içeren, 300 sayfalık bir ansiklopedi görünümündeki kitabın tanıtımı, AEK’e emek vermiş sporcuların ve yöneticilerin de geniş katılımıyla, geçen hafta (9 Haziran’da) Atina’da gerçekleştirildi.

Kendisiyle aynı adı taşıyan dedesinin, Türkiye ile Yunanistan arasında 1923’te imzalanan Nüfus Mübadelesi Antlaşması’ndan sonra, 12 yaşındayken Yunanistan’a göç ettiğini ve AEK’te bir süre voleybol oynadığını, kitap sunumunun ardından Açık Gazete’ye anlatan Nikos Angelidis, “bu kitap, köklerimi daha da çok sevmem için bir fırsat oldu” yorumunu yaptı. “Dünyanın Tüm AEKleri (Oles oi AEK tou Kosmou)” adlı kitabın hazırlanmasının beş yıl sürdüğünü vurgulayan Angelidis, Beyoğlu Spor, ya da eski adıyla Pera Spor Kulübü’nün kuruluş tarihinin 1877’e dayandığını ve ilk yıllarında Hermes adıyla anıldığını söyledi. Angelidis, Beyoğlu Spor’un, İstanbul’un, hatta belki de Türkiye’nin en eski kulüplerinden biri olduğunu da vurguladı.

Angelidis’in de belirttiği gibi, Atina’nın sarı-siyahlı AEK’i (Athlitiki Enosis Konstantinoupoleos/İstanbul Atletik Birliği) ile, Selanik’in siyah-beyazlı PAOK (Panthessalonikios Athlitikos Omilos Konstantinoupoliton/İstanbullular’ın Selanik Spor Kulübü) takımının kökleri ise Beyoğlu Spor’a kadar uzanıyor. Κurtuluş Savaşı ve Mübadele ile İstanbul’dan Yunanistan’a göç eden Rumların (1924 ve 1926’da) kurduğu AEK ve PAOK amblemlerinde (Roma ve Bizans İmparatorlukları ile Anadolu Selçuklu Devleti’nde de kullanılan) çift başlı kartal figürü yer alıyor. Angelidis’in kitabı, bu figürün yanı sıra, AEK adını ve renklerini kullanan ve ABD’den Britanya’ya, Hollanda’dan Kıbrıs’a, Yunanistan’a, Türkiye’ye, Burundi’ye, Panama’ya, Brezilya’ya kadar uzanan geniş bir coğrafyada yer alan, irili ufaklı spor kulüplerini biraraya getiriyor. Angelidis, günün birinde kitabının, Türkçe olarak yayınlanmasından da büyük mutluluk duyacağını söyledi.

Kitabın tanıtımının yapıldığı ve buram buram İstanbul özlemi kokan geceye katılan isimlerden biri de Sürmene ve Beyoğlu Spor’da futbol oynamış olan Sofoklis Anastasiadis idi. Açık Gazete’ye konuşan Anastasiadis, ilerleyen yaşı ve yürümekte zorlanması nedeniyle, İstanbul’a eskisi kadar sık gidemediğinden yakınırken, Fenerbahçe Spor Kulübü tarihinin gelmiş geçmiş en büyük sporcularından biri olarak adlandırılan ve 2012’de yaşamını yitirmiş olan Lefter Küçükandonyadis (Lefteris Antoniadis) ile dostluğuna değindi ve bir zamanlar birlikte top koşturduklarını da söyledi. “Ver Lefter’e, yaz deftere” sloganı ve “Ordinaryüs” sıfatıyla anılan ve Büyükada doğumlu olan Küçükandonyadis, 1941’de Taksim Spor’da başladığı, İtalya’nın ACF Fiorentina ile Fransa’nın OGC Nice takımlarıyla Türkiye dışında da adını duyurduğu futbol yaşamının son döneminde (1964 yılında kısa bir süre), AEK takımında da oynamıştı.

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Ayşe Ferliel Barounos (Atina)

iamail2005@gmail.com