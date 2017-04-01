Yurt dışı oylarında şaşırtan rakam

Türkiye’de 16 Nisan’da yapılacak anayasa referandumu için Avrupa’nın beş ülkesinde oy verme işlemi pazartesiden beri sürüyor. İlk dört günde kullanılan oy sayısı herkesi şaşırttı.

Türkiye’de 16 Nisan’da yapılacak anayasa değişikliği ile ilgili referanduma yurt dışında yaşayan seçmenler büyük ilgi gösteriyor. 27 Mart Pazartesi, 31 gümrük kapısıyla birlikte Almanya, Danimarka, Belçika, İsviçre ve Avusturya’da sandıklar kuruldu. İlk dört günde bu beş ülkede kullanılan oy sayısı 194 bini buldu. Hürriyet gazetesinden Ali Varlı’nın haberine göre, gümrük kapılarındaki oylar da eklenince dört gün sonunda yaklaşık 215 bin seçmen sandık başına giderek anayasa değişikliği için tercihini kullandı.

Avrupa’daki beş ülkede 27 Mart Pazartesi 37 bin 502 seçmen tercihini yaparken, sandıkların kurulduğunun ikinci günü bu rakam 48 bin 1547de çıktı. Çarşamba günü havaların ısınmasıyla birlikte sandık başına gidenlerin sayısı 57 bin 555’i buldu. Perşembe günü ise 53 bin 430 seçmen oyunu kullanarak vatandaşlık görevini yerine getirdi. Perşembe günü Almanya’da 43 bin 41 seçmen, sandıkların kurulduğu 13 seçim bölgesinde oy kullandı.

EN AZ MÜNSTER’DE

En çok oy ise Almanya’da perşembe günü Essen Başkonsolosluğu bölgesinde sandığa atıldı. Essen başkonsolosluk binasının çevresinde yeteri kadar park yeri olmadığı için Dortmund’da kurulan sandıklara dördüncü günde tam 4 bin 926 kişi oy kullandı. Perşembe günü Almanya’da en çok oy kullanılan ikinci seçim bölgesi ise Düsseldorf kentiydi. Burada da 4 bin 394 seçmen sandık başına gitti. Bin 350 oyla en az oy kullanılan bölge ise Münster oldu.

3 MİLYON SEÇMEN

Yurt Dışı Seçmen Kütüğüne kayıtlı seçmen sayısı yaklaşık 2 milyon 900 bin. Yurt dışında kayıtlı seçmeler yaşadıkları ülkelerde 9 Nisan Pazar günü saat 21.00’e kadar, gümrüklerde ise 16 Nisan Pazar günü saat 17.00’ye kadar oy kullanabilecek.