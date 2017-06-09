Zeytincilik tasarısı haftaya ertelendi

YUSUF YAVUZ / AÇIK GAZETE – Meclis Genel Kurulunda önceki gün oylanarak yasalaşması beklenen zeytin kıyımı tasarısı, tepkiler üzerine haftaya ertelendi…

TBMM Genel Kurulu’nda görüşülen bugün oylanarak kabul edilmesi beklenen zeytincilik tasarısı, üretici örgütlerinden gelen tepkiler üzerine haftaya ertelendi. Zeytinlik alanları sanayi, enerji ve madencilik yatırımlarına açılmasını öngören yasa tasarısına kamuoyundan da büyük tepki gelmişti. Bugün Meclis’te Gıda Tarım ve Hayvancılık Bakanı Faruk Çelik ile Bilim, Sanayi ve Teknoloji Bakanı Faruk Özlü’nün yanı sıra ilgili komisyon başkanı ile bir toplantı gerçekleştiren üretici örgütü temsilcileri, zeytinliklerle ilgili düzenlemelerin torba yasadan çıkarılmasını talep etti. Bunun üzerine zeytinliklerle ilgili hazırlanan ve alt komisyondan geçirilen kanun taslağının oylanması, yeniden değerlendirilmek üzere haftaya ertelendi.

Bilim, Sanayi ve Teknoloji Bakanlığı’nca hazırlanan ve kısaca Üretim Reform Paketi olarak adlandırılan ‘Sanayinin Geliştirilmesi ve Üretimin Desteklenmesi Amacıyla Bazı Kanun ve Kanun Hükmünde Kararnamelerde Değişiklik Yapılmasına Dair Kanun Tasarısı’ 1 Haziran’da ilgili alt komisyondan geçirilerek Meclis Genel Kuruluna Gönderilmişti.

ÜRETİCİ ÖRGÜTLERİNİN TEMSİLCİLERİ BUGÜN MECLİSTEYDİ

Bugün Meclis Genel Kurulu’nda görüşülerek oylanması beklenen tasarı, zeytin üreticileri ve kamuoyundan gelen tepkiler üzerine ertelendi. Üreticilerin görüşü alınmadan hazırlandığı eleştirilerine neden olan tasarıyla ilgili çekincelerini gündeme getiren üretici örgütü temsilcileri, bugün bu çekincelerini en üst düzeyde, ilgili bakanlara da aktardılar.

İKİ BAKAN VE KOMİSYON BAŞKANI İLE İKİ SAATLİK GÖRÜŞME YAPTILAR

Ulusal Zeytin ve Zeytinyağı Konseyi İcra Direktörü Mustafa Tan, AKP Grup Başkan Vekili Mustafa Elitaş’ın öncülüğünde, Gıda Tarım ve Hayvancılık Bakanı Faruk Çelik, Bilim Sanayi ve Teknoloji Bakanı Faruk Özlü ve komisyon başkanı Ziya Altunyaldız ile bugün Meclis’te iki saate yakın süren bir görüşme gerçekleştirdiklerini belirterek, “Toplantıda, zeytincilik sektörünün tüm tarafları söz aldı ve zeytincilikle ilgili maddelerin bu torba yasadan çıkarılması talebimizi aktardık. Tarım Bakanlığı ve ilgili bakanlıklarla, sektörün de mutabık kalacağı zeytincilikle ilgili ayrı bir kanun hazırlanabileceğini belirttik. Çünkü ‘oldubittiye’ getirilen bu tasarı üzerinde tartışacak fırsatımız bile olmadı. Bizler önceliği zeytin ve zeytincilik olan, zeytin ağaçlarını koruyan bir düzenlemeden yanayız” dedi.

‘4-5 GÜN DAHA KAZANDIK, ÇABALARIMIZ DEVAM EDECEK’

İlgili bakanlarla yapılan toplantıda, Başbakan Binali Yıldırım’ın, “Herkes istemiyorsa, zeytincilikle ilgili maddeleri çıkartırız” sözlerini de anımsattıklarını dile getiren Tan, sektör temsilcilerinin de bu görüşte olduğunu belirterek şunları dile getirdi. “Başkan ve ilgili Bakanlar konuyu değerlendireceklerini bildirdiler ve toplantı sona erdi. Şu an itibarıyla beklemek durumundayız. TBMM’den aldığımız bilgiye göre çabalarımızla zeytin ile ilgili madde en erken 12 Haziran gecesi veya Salı günü kesin geçebileceği şeklinde olduğu yönünde. Kısacası 4-5 gün daha kazandık. Duyarlılığımız ve çabalarımız devam edecek.”