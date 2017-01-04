Suriye’de ateşkes anlaşması

Suriye’de ateşkesi sağlamaya yönelik anlaşmanın metni ortaya çıktı.

2 sayfalık, beş maddeden oluşan anlaşmaya göre, 16 Ocak 2017 tarihine kadar taraflar kendi heyetlerini belirleyecekler ve 23 Ocak tarihinde Birleşmiş Milletler’in de katılımıyla Kazakistan’ın başkenti Astana’da bir araya gelecekler.

Rejim ve muhaliflerin temsilcileri kısa süre içinde bir yol haritası oluşturacak.

Anlaşma metninin giriş bölümünde tarafların, “Suriye krizinin siyasi yolla çözümünden başka alternatif olmadığı”nı ve siyasi geçiş sürecinin hızlı bir şekilde başlatılmasını teyit ettiği vurgulandı.

Metinde, Suriye Devleti’nin egemenliğine ve toprak bütünlüğüne tam saygı içerisinde, Suriye halkının çıkarlarını koruyacak, akan kanı durduracak ve Suriye halkının tamamını kapsayacak bir devlet yapısına da vurgu yapıldı.

Garantör ülkeler olan Türkiye ve Rusya da ateşkes konusunda ihlal mekanizması anlaşmasına imza attı. 4 maddelik anlaşmaya göre, Türkiye ve Rusya ateşkes ihlallerine ilişkin şikayet ve tespitler için ortak komisyon kuracak. Ankara ve Moskova’da kurulacak ofisler arasında doğrudan iletişim sağlanacak.

Ortak komisyon, Suriye’de tarafların ateşkese uyup uymadığını gözlemleyerek olası ihlalleri rapor edecek. Ateşkes ihlalleri halinde garantör devletler taraflara yaptırım da