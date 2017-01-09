Atatürk Havalimanı’nda uçuşlar durduruldu

İstanbul’da etkili olan yoğun kar yağışı ulaşımı vurdu, uçuş seferleri iptal oldu. THY, Atatürk Havalimanı’ndan saat 24.00’e kadar tüm uçuşları durdurdu. İşte THY, Atlasglobal, Pegasus, Anadolujet, Onurair’in iptal edilen seferleri

Atatürk Havalimanı’nda görüş şartlarının düşmesi nedeniyle Türk Hava Yolları iç hat seferlerini saat 24.00’e kadar durdurdu.

Sosyal medya üzerinden açıklama yapan Türk Hava Yolları Genel Müdürü Bilal Ekşi, “Atatürk Havalimanı’nda aşırı kar yağışı ve düşük görüş şartları sebebi ile 24.00 lokale kadar seferlerimizi kurallar gereği geçici olarak durdurduk” dedi.

Sabiha Gökçen Havalimanında (SAW) yarın gerçekleştirilecek uçuşlarda yüzde 15 azaltmaya gidileceği bildirildi.