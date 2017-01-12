3 madde daha kabul edildi

TBMM Genel Kurulu’nda, anayasa değişiklik teklifinin 1. turunda birinci, ikinci, üçüncü, dördüncü ve beşinci maddeleri kabul edildi. Üçüncü ve beşinci maddelerin görüşülmesi sırasında Meclis’te kavga çıktı. Beşinci maddenin görüşmesinde kürsüyü işgal eden CHP oylamaya katılmadı.

TBMM Genel Kurulu’nda, Anayasa değişiklik teklifinin görüşmeleri sürüyor. Görüşmelerin birinci turunda değişiklik teklifine ilişkin birinci, ikinci, üçüncü, dördüncü ve beşinci maddeleri kabul edildi. Anayasa değişiklik teklifi görüşmeleri bugün 14.00’da başlayacak.

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5. MADDE DE KABUL EDİLDİ

Meclis Genel Kurulu’nda 5. madde de kabul edildi. 354 oy kullandı. 343 ‘Evet’, 7 ‘Ret’, 3 ‘Boş’, 1 ‘Geçersiz’ oy kullanıldı.

Beşinci madde “Türkiye Büyük Millet Meclisinin görev ve yetkileri, kanun koymak, değiştirmek ve kaldırmak; bütçe ve kesinhesap kanun tekliflerini görüşmek ve kabul etmek; para basılmasına ve savaş ilânına karar vermek; milletlerarası andlaşmaların onaylanmasını uygun bulmak, Türkiye Büyük Millet Meclisi üye tamsayısının beşte üç çoğunluğunun kararı ile genel ve özel af ilânına karar vermek ve Anayasanın diğer maddelerinde öngörülen yetkileri kullanmak ve görevleri yerine getirmektir.” öngörüyordu.

CHP’nin Meclis’in görev ve yetkilerini düzenleyen 5. maddenin ilerleyen saatlerde görüşülmesi önerisi kabul edilmedi. Görüşmelere ara verilmesini isteyen CHP’li vekillerin kürsüyü işgal etmesinin ardından kavga çıktı. ‘Milletin kürsüsüne sahip çıkıyoruz’ diyen CHP kürsüyü terk etmeme kararı aldı.

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TBMM Başkanvekili oturuma 10 dakika verdi.CHP’nin kürsüden ayrılmasının ardından oturum yeniden açıldı. 5. maddenin oylanması sona erdi, CHP’liler oy kullanmadı.

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4. Madde de kabul edildi

1 saatlik aranın ardından 4. maddenin görüşülmesine başlandı. Anayasa değişiklik teklifinin cumhurbaşkanlığı ve milletvekili seçimlerinin aynı anda ve 5 yılda bir yapılmasını içeren 4. madde de kabul edildi. Oylamada 343 ‘Evet’, 139 ‘Ret’ 2 ‘Boş’ ve 2 ‘Geçersiz’ oy kullanıldı.

3 MADDE DE KABUL EDİLDİ

Anayasa değişikliği teklifinin seçilme yaşını 25’ten 18’e indirilmesini öngören üçüncü maddesi kabul edildi. Dün gerçekleşen oylamada 341 ‘Evet’ oyu 139 “Ret” 3 ‘Boş’ 2 ‘Geçersiz’ oy kullanıldı.

Anayasa değişiklik teklifinin 3. maddesinin oylama sırasında darp edilen CHP’li vekil Fatma Kaplan Meclis kürsüsünde yaptığı açıklamada,”Bir Grup Başkanvekiline bir kadına fiziki müdahalede bulunmak hiç yakışmıyor. Buradan bir kere daha sizi kınıyorum sayın Elitaş. İdari amiri sizi de kınıyorum. Resmen telefonu elimden gasp ettiniz. Fiziki müdahalede bulundunuz. Boynumun halini görüyor musunuz?

Yalancı da sizsiniz, insanlarını kandırıyorsunuz. Bir kadına saldırabilecek kadar gözü dönmüş olmanıza, bir kadına bu kadar müdahale edebilecek kadar başkanlık hırsına bürünmüş olmanızı kınıyorum. Bir kere daha söylüyorum. Yere batsın saraylarınız, yere batsın başkanlığınız, yere batsın anayasanız, yere batsın hırsınız” dedi.

SALI GÜNÜ İKİ MADDE DAHA KABUL EDİLMİŞTİ

316 AKP milletvekilinin imzasıyla Türkiye Büyük Millet Meclisi (TBMM) Başkanlığı’na sunulan ve partili cumhurbaşkanlığı sistemini öngören anayasa değişikliği teklifi dün yapılan oylamanın ardından madde madde görüşülmeye başlandı. Pazartesi saat 15:00’da görüşülmeye başlanan 1.madde için oylama sona erdi.

Yargı bağımsızlığı için yapılmak istenen düzenlemeyi içeren 1. maddenin oylamasına 484 milletvekili katıldı. 347 milletvekili kabul oyu kullanırken, 132 milletvekili ret oyu kullandı. 2 milletvekili çekimser kalırken 1 oy geçersiz sayıldı.

Teklifin birinci maddesi şöyle:

7/11/1982 tarihli ve 2709 sayılı Türkiye Cumhuriyeti Anayasasının 9 uncu maddesine “bağımsız” ibaresinden sonra gelmek üzere “ve tarafsız” ibaresi eklenmiştir.

Teklifin 2. maddesi 343 oyla kabul edildi

TBMM’deki anayasa teklifinin 2. maddesi 343 oyla kabul edildi. Oylamada 133 ret, 1 çekimser, 2 boş ve 1 geçersiz oy çıktı.

Teklifin ikinci maddesi şöyle:

Teklifin ikinci maddesinin kabulü ile milletvekili sayısı 550’den 600’e çıkarılacak.

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CEP TELEFONUYLA ÇEKİM GERGİNLİĞİ

TBMM Katip Üyesi ve CHP Ankara Milletvekili Ali Haydar Hakverdi’nin kabinlerin yanında cep telefonuyla oy verme işlemini görüntülemesine AKP milletvekilleri tepki gösterdi.

Bazı AKP ve CHP milletvekilleri arasında kısa süreli gerginlik yaşanırken, Meclis Başkanvekili Ahmet Aydın da Hakverdi’yi, yaptığının bir divan üyesinin gizliliği ihlal etmesi anlamına geldiğini belirterek, uyardı.

CHP milletvekillerinin oy verme işlemini cep telefonları ile görüntülemeleri tartışmalara yol açtı. CHP Grup Başkanvekilleri gerginliği önlemek için partilerinin milletvekillerine çekim yapmamaları konusunda uyarıda bulundu.

Başbakan Binali Yıldırım, CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu ve MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli, oylarını kullanırken, beraberlerindeki milletvekilleriyle fotoğraf çektirdi.

Başbakan Yıldırım, oy tasnifi sırasında AKP sıralarında oturarak, partisinin milletvekilleriyle sohbet etti.