810 yıl sonra fetih kutlaması!

Türkiye’nin turizm vitrini Antalya’da referandum öncesi akıllara zarar fetih şovu…



YUSUF YAVUZ / AÇIK GAZETE – Antalya’nın Selçuklu Sultanı I. Gıyaseddin Keyhüsrev tarafından ele geçirilmesinin üzerinden tam 810 yıl geçti. Ancak AKP’li Antalya Büyükşehir Belediyesi ile Antalya Valiliği el ele vererek, referandum öncesinde zorlama etkinliklerle 810 yıl sonra Antalya’nın fethini kutladı. Annesi bir Bizans prensesi olan Keyhüsrev’in 5 Mart 1207’de ele geçirdiği Antalya, yerli halkın direnişiyle 5 yıl sonra yeniden kaybedilmiş, İzzettin Keykavus’un 1215’teki kuşatmasının ardından tekrar ele geçirilebilmişti. Önceki gün yürüyüş kortejiyle başlayan ve çeşitli etkinliklerle süren fetih kutlamalarında Antalya Valisi Münir Karaloğlu AKP Antalya Milletvekili Hüseyin Samani ile birlikte ok fırlattı.

FETİH YÜRÜYÜŞÜNDE İLGİNÇ GÖRÜNTÜLER OLUŞTU

Antalya Valiliği ve Antalya Büyükşehir Belediyesi’nin birlikte organize ettiği fetih kutlamaları, 4 Mart Cumartesi günü Cumhuriyet Meydanı ile Karaalioğlu Parkı arasındaki fetih yürüyüşü ile başladı. Yeniçeri kıyafetleri giydirilmiş çocukların ve kılıç kalkan ekibinin de eşlik ettiği yürüyüş kortejine protokol üyeleri katıldı. Kentin kurucusu kabul edilen Bergama Kralı II. Attalos’un heykelinin bulunduğu alandan geçerek Roma İmparatoru Hadrianus’un onuruna M.S 130’da inşa edilen Hadrianus Kapısı (Üç Kapılar) önünden Karaalioğlu Parkı’na ulaşan fetih yürüyüşü korteji ilginç görüntüler oluşturdu.

VALİ KARALOĞLU ‘YA HAK’ DEDİ VE OK ATTI

Karaalioğlu Parkı’nda fetih duası okunarak süren gösteriler sırasında, Selçuklu Sultanı I. Gıyaseddin Keyhüsrev ruhuna denize okçular tarafından ıslıklı ok fırlatıldı. Vali Münir Karaloğlu ile Antalya Milletvekili Hüseyin Samani de ‘Ya Hak’ diyerek ok fırlattı.

‘SEVGİLİ GENÇLER, 5 MART 1207’Yİ UNUTMAYIN’

Antalya’nın dünyanın en güzel şehirlerinden biri olduğunu dile getiren Vali Karaloğlu, bunun kıymetinin bilinmesi gerektiğine dikkat çekti. Antalya için ecdada borçlu olduklarını söyleyen Vali Karaloğlu, “Bu topraklar tesadüfen bizim olmadı, altın tepsi içerisinde getirilip bize hediye etmediler. Sevgili gençler, 5 Mart 1207 tarihini unutmayın, zihninize kazıyın. Çünkü o tarihten itibaren Antalya vatan yurdu oldu” dedi.



BELEDİYE BAŞKANI TÜREL: ‘KEYHÜSREV’E VEFA BORCUMUZ VAR’

Antalya Büyükşehir Belediyesi Başkanı Menderes Türel ise kutlamaların I. Gıyaseddin Keyhüsrev’e vefa borçlarının olduğunu belirterek “Vakit ecdattan bayrağı devralma vaktidir. İşte bugün burada bayrağı devraldığımızı, vefamızı ve kararlılığımızı göstermiş bulunuyoruz. Anadolu ve Antalya Türk yurdu haline geldiyse bu büyük ecdadın sayesindedir. Tarihten ders almak boynu uzun borcudur” ifadelerini kullandı.

RUNATOLİA MARATONU, ‘FETİH KOŞUSU’ OLDU

Karaalioğlu Parkı’ndaki mehteran takımının gösterilerinin ardından fetih kutlamaları Antalya Kültür Merkezi’ndeki ‘Antalya 1207’den önce Antalya 1207’den sonra’ paneliyle devam etti. Antalya’da 12 yıldır devam eden ‘Runatolia Maratonu’nun fetih kutlamalarına dâhil edilmesiyle fetih kutlamaları önceki gün ‘Runatolia Fetih Koşusu’ ile son buldu.



VALİNİN BASIN TOPLANTISINA OKÇULAR EŞLİK ETTİ

Fetih kutlamaları öncesinde geçtiğimiz hafta Yivli Minare önünde bir basın toplantısı düzenleyen Antalya Valisi Karaloğlu’na turkuaz kıyafetli okçuların eşlik etmesi dikkat çekmişti.

GAZETECİ ÖZYOL: ‘DÜNYA TARİHİNİ DEĞİŞTİREN BİR FETİH DEĞİL’

Antalyalıların pek çoğunun şaşkınlıkla izlediği fetih kutlamalarını değerlendiren gazeteci İdris Özyol, “1207’nin üzerinden 810 yıl geçtikten sonra Antalya’nın fethini kutlamak için harekete geçildi. 10 yıl önce, 2007’de, yani 800’üncü yılında hatırlayan bile olmadı bu fethi. Dünya tarihini değiştiren bir fetih değil, ama faaliyet, etkinlik, şenlik babında kutlanabilir belki. İtirazımız yok. Fakat giderek bir marka haline gelmeye başlayan ‘uluslararası’ Runatolia Maraton’yla birleştirilmesi ilginç” ifadelerini kullandı.

‘HUKUK DEVLETİNİ BİR KENARA İTİP FETİH DEVLETİ ÖZLEMİ KURANLAR’

Antalya’nın turistik değerini, imajını pekiştirmek için düzenlenen bu ‘uluslararası’ maratonun ‘milli’ bir etkinliğin, gövde gösterisinin içinde eritilmesinin yanlış olduğu görüşünü savunan Özyol, Antalya Körfez Gazetesi’ndeki köşesinde şunları yazdı: “Dünyanın değişik ülkelerinden gelen maratoncular, Antalya’nın fethini kutlamak için mi koşacak? Bir barış sektörü olan turizmin, fetihle yan yana getirilmesi bu döneme, bugünün siyaset algısına has bir şey olsa gerektir. Başka bir izahı yok. Tarihte çok fazla karşılığı olmayan bir fethin 810 yıl sonra, tam da bugünlerde hatırlanmasının anlamı da burada yatıyor. Hukuk devletini kenara itip bir fetih devleti özlemi kuranlar, bütün hak ve yetkileri tek bir isme bağlayarak demokrasiyi otokrasiye teslim etmek istiyorlar. Antalya’nın temel direği olan turizm, hamasi bir söyleme, iç siyasete, tek adam arzularına kurban gidiyor. Bir de fetih kutlama haberlerinde ilginç bir detay var ki; nasıl bir zihnin ürünüdür, anlamak mümkün değil. Antalya’nın fethi 810 yıldır sessizce kutlanırken, ilk defa bu şekilde görkemli olarak anılacakmış. Yani Antalya’nın fethi Selçuklu, Teke Beyliği ve Osmanlı döneminde bile sessizce mi kutlandı, yoksa Cumhuriyet döneminde mi kutlanması yasaklandı? Neresinden tutarsan tut, sorunlu, sağlıksız, hatta hastalıklı bir söylem. İyi niyetli bir söylem, sitem olarak kabul edersek, Selçuklu da, Teke Beyliği de, Osmanlı da bu büyük fethe duyarsız kalmış. Öbür türlü düşünürsek de Cumhuriyet dönemine karşı bir bilinçaltıyla yüz yüze geliriz. Düşünmeden söylenmişse cahillik, bilinçli söylenmişse asıl niyeti ortaya çıkarıyor.”

ANTALYA’NIN ‘FATİHİ’ KEYHÜSREV, BİZANSLI PRENSESİN OĞLUYDU