AB bazı yardımları durdurdu

Avrupa Birliği Komisyonu’nun Komşuluk Politikası ve Genişlemeden Sorumlu Üyesi Johannes Hahn, hukuk devleti gibi ilerleme sağlanamayan alanlarda yardımın durdurulduğunu belirtti. Hahn, 2014-2020 yılları arasında Türkiye’ye verilecek yardımın 4 milyar 450 milyon euro olarak planlandığını, ancak bunun sadece 167 milyon 300 bin eurosunun ödendiğini kaydetti.

AB Komisyonu Bütçe ve İnsan Kaynaklarından Sorumlu üyesi Günther Oettinger de, Türkiye’ye AB üyeliğine hazırlık için verilen mali yardımların Avrupa değerlerinin kabul edilmesi şartına bağlı olduğunu belirterek, Türkiye’deki siyasi gelişmelerin AB yardımlarını etkileyebileceğini ifade etti.