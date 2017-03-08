ABD: “El Bab”ın doğusu çatışmalara gebe

ABD Dışişleri Bakanlığı geçici sözcüsü Mark Toner, ABD’nin El Bab yakınlarında gerginlik yaşanmasını istemediğini söyledi.

ABD Başkanı Donald Trump’ın göreve gelmesinin ardından Dışişleri Bakanlığı ilk kez basın toplantısı düzenledi.

ABD Dışişleri Bakanlığı geçici sözcüsü Mark Toner, El Bab’ın doğusunun çok karışık bir bölge olduğunu söyledi.

“Birden fazla güç bu bölgede, açıkça söylemek gerekirse birbirlerine çok yakınlar” diyen sözcü Mark Toner, tarafların ortak amacının DAEŞ’le mücadele olduğunu belirtti.

Geçici sözcü Toner küçük bir alanda birden fazla gücün olduğu zamanlarda istem dışı gerginlik yaşanabileceğini de ifade etti.

ABD Dışişleri Bakanlığı geçisi sözcüsü Mark Toner, “Durum zaten yeterince gergin ve hareketli, tüm taraflara DAEŞ’le mücadeleye yoğunlaşmaları gerektiği mesajını yolluyoruz” dedi.